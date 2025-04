Las barreras de la sanidad pública en Canarias se ceban de nuevo con las mujeres migrantes

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de abril 2025, 18:56 Comenta Compartir

Las barreras en el acceso a la salud pública para la población vulnerable en Canarias siguen respondiendo a los patrones de los años previos, castigando principalmente a las mujeres migrantes. Esa es una de las conclusiones que arroja el tercer informe de barreras publicado por Médicos del Mundo, presentado este lunes con los datos correspondientes al pasado 2024.

Este detalle estadístico responde a la experiencia de la organización en las islas, donde ha trabajado durante el pasado año con 2.491 personas. Para Médicos del Mundo el acceso de estas personas a la sanidad pública es el principal problema, señalando a los requisitos de empadronamiento como un obstáculo insalvable y que debería modificarse.

Laura Pérez, coordinadora del documento informativo, señala que no existe una verdadera voluntad en las instituciones para resolver la situación y que esta es la causa de que los parámetros consignados para 2024 apenas discrepen con los de 2023 y 2022. «La barrera permanece en el tiempo. No ha existido voluntad para resolver esta situación. Continúa la gente sin poder acceder al Servicio Canario de Salud y cuando accede continúa teniendo barreras como no tener una atención adaptada o no tener disponibilidad de servicios de salud mental con profesionales cualificados para ello», refirió la profesional.

Pérez subrayó las palabras de Elena Lugli, presidenta de Médicos del Mundo, que fue la que puso un año más sobre el foco cuáles son las principales afectadas por este contexto. «Mujeres migrantes en situación de alta vulnerabilidad suelen ser las que tienen más dificultades, lo que hace que su salud se vea seriamente empeorada. Mujeres con una alta morbilidad que siguen necesitando de tratamientos que cuestan dinero, lo que supone más pobreza y peores condiciones de salud. Es como un cliclo que no acaba de cerrarse nunca», manifestó.

Las responsables del proyecto de Médicos del Mundo en las islas tacharon de «discriminatorio» al propio sistema sanitario, señalando que en el trato distinto que por naturaleza se le da a la población extranjera genera la primera de las grandes barreras destacadas en el informe.

Tarjeta sanitaria y empadronamiento

Según refiere el informe, entre las 2.491 personas atendidas por Médicos del Mundo en 2024 se ha podido registrar el dato de tarjeta sanitaria en 1.611, es decir, si pueden acceder o no al sistema sanitario el 64,7% de las personas atendidas. De ellas, 618 no tiene tarjeta sanitaria, lo que supone el 38,3% de las personas preguntadas y el 24,8% del total de personas atenidas. Por otro lado, 1.035 personas sí contaban con tarjeta sanitaria (64,2%), que este último dato, señalan, no garantiza que tengan un servicio correcto y sin barreras cuando demandan atención.

Este dato es el que más quiso señalar Elena Lugli. La presidenta de la organización indica que «todas estas trabas representan una burocratización del itinerario para poder acceder, algo que dificulta muchísimo, e incluso desanima, a las personas que necesitan acceder a cuidados».

Por eso vuelven a incidir en que el requisito del empadronamiento es innecesario y ocasiona un camino demasiado largo para que la población vulnerable pueda acceder a la sanidad pública. «Hay que encontrar otros itinerarios como sucede en otras comunidades autónomos», indicó Lugli.

«Si los esfuerzos se hacen de forma coordinada es posible que podamos proponer soluciones para ello», remató Pérez, sin mucho optimismo en que ese colaboración se acabe dando.