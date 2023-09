Asamblea 7islas exige a Sanidad un cronograma de las oposiciones sanitarias

Asamblea 7islas, que representa a los Grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud, que agrupa a más de 14.000 trabajadores pertenecientes a más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad solicitándole un cronograma con fechas concretas sobre el desarrollo de la mayor oferta pública de empleo que se ha hecho en un servicio público en Canarias, donde se convocan más de 12.000 plazas de personal sanitario y no sanitario, que tiene fecha de caducidad para todas las Comunidades Autónomas vía Decreto por parte del Gobierno Central, con la obligación de finalizarlas Diciembre del 2024.

«Ante este proceso selectivo tan complejo, la experiencia que tenemos en Sanidad se dilatan en el tiempo, y estamos viendo que la mayoría de las comunidades autónomas están muy por delante. Algunas, incluso, ya están examinándose mientras en Canarias todavía hay categorías que no han presentado las solicitudes o sea que nos queda un recorrido muy largo», señala la plataforma de trabajadores.

«Hay que tener en cuenta que se convocan 84 categorías de personal sanitario y no sanitario. Los procesos selectivos llevan consigo muchos trámites como la entrega de solicitudes y pago de tasas, hay que esperar a publicar las listas provisionales de admitidos, dar tiempo a los que no están admitidos para subsanar errores y publicar las listas de admitidos. Seguidamente se abre el plazo para que se presente los méritos y esto lleva también su lista provisional y dar tiempo para subsanar errores y publicar lista definitiva, asignar las plazas por mérito que lleva su lista provisional y definitiva seguidamente convocar fecha de examen para los que no han sacado plaza lleva también su lista provisional y definitiva todo esto se tiene que hacer en menos de 15 meses», explica.

Asamblea 7islas ha solicitado al Gobierno canario que acelere el ritmo porque «nos podemos ver pidiéndole una prorroga al estado al no cumplir los plazos».