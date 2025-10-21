Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta Asambleas7Islas exige una respuesta política urgente para evitar la previsible saturación de los servicios y garantizar una atención digna a los pacientes

La plataforma de trabajadores Asamblea7Islas ha lanzado una advertencia urgente sobre la situación hospitalaria en el archipiélago. La organización reclama una respuesta política inmediata ante la ocupación de más de mil camas hospitalarias por pacientes dados de alta, una circunstancia que, según alertan, puede agravar los colapsos en los servicios de urgencias durante el próximo invierno.

«Es imprescindible resolver esta situación para evitar el recrudecimiento de la presión asistencial», señala la plataforma a través de un comunicado en el que insta a los poderes públicos canarios, en todos sus niveles, a actuar sin demora.

Saturación permanente

Desde Asamblea7Islas denuncian que los servicios de urgencias ya funcionan bajo una presión constante, que se intensifica cada año debido al aumento estacional de las enfermedades respiratorias, el envejecimiento de la población y la falta de personal. A estos factores se suma ahora la saturación de camas hospitalarias ocupadas por pacientes sociosanitarios, lo que impide la adecuada rotación de enfermos y provoca esperas prolongadas, mayor riesgo de eventos adversos y sobrecarga laboral para los profesionales.

«La situación ha dejado de ser solo una crisis sanitaria; es también una crisis social», advierten. Los hospitales -añaden- «no pueden seguir siendo el único recurso de acogida para personas mayores dependientes, personas con discapacidad sin red de apoyo o pacientes sin hogar».

La plataforma insiste en que aún hay margen para actuar: «Estamos a tiempo de evitar un nuevo colapso sanitario, pero la ventana de acción se acorta cada día. Es el turno de los responsables políticos: pedimos altura de miras, responsabilidad institucional y voluntad de actuar. La salud y la dignidad de miles de personas están en juego».

«No podemos permitir más imágenes como esta. ¿Esto es lo que quieres para un familiar tuyo?», señala el presidente del colectivo, Octavio Sánchez, sobre una imagen captada hace dos semanas en un pasillo de urgencias del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín con pacientes mayores distribuidos en camillas por los pasillos.