La AEMPS alerta de la retirada de un suero multiusos del mercado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una nueva alerta sobre el cese del uso de la solución multiuso Hy-Care® para el cuidado de las lentes de contacto; producto que ha sido retirado del mercado por no ofrecer los niveles adecuados de desinfección en determinadas circunstancias.

Limpia, desinfecta, almacena, humedece, lubrica, enjuaga y elimina depósitos, Hy-Care con su base de lubricante natural está diseñado para usarse con todas las lentes de contacto blandas, incluidas las de hidrogel de silicona. No obstante, de acuerdo con la información facilitada por el fabricante, CooperVision Manufacturing Limited, Reino Unido, esta solución puede no garantizar los niveles adecuados de desinfección frente a altos niveles de un hongo particular.

Tras las pruebas de calidad que determinaron este fallo, CooperVision está tomando medidas cautelares y retirando voluntariamente la solución del mercado, a pesar de no haber recibido quejas que confirmen algún incidente atribuido a una desinfección inadecuada.

Los productos afectados incluidos en este aviso son todos los lotes de la solución multiuso Hy-Care® para el cuidado de las lentes de contacto, modelo CLC005, esto quiere decir, todos los botes de 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml y 380 ml.

La AEMPS aconseja a los usuarios que se deje de utilizar inmediatamente el producto, desechándo el contenido del mismo y reservando el envase para poder solicitar el reembolso del producto. Si requiere más información respecto al proceso de devolución o reembolso de la solución, contacte con su profesional sanitario o el establecimiento que le proporcionó dicho producto.

En caso de utilizar la solución y experimentar molestias en los ojos, contacte con su médico y posteriormente notifíquelo como un incidente a través del portal NotificaPS de la AEMPS.

De igual manera, la AEMPS aconseja a profesionales sanitarios y establecimientos de venta examinar el inventario, cesar la distribución y venta del producto, notificar al consumidor de la retirada de la solución y comunicar cualquier incidente relacionado con el uso de este producto a través del portal NotificaPS.

Recuerde continuar limpiando y desinfectando sus lentes de contacto blandas de reemplazo mensual con otro producto alternativo.