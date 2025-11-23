Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrera de acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. Damián Arienza

Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

Las víctimas entraron en el relevo de las tres de la tarde, avanzaron 1,7 kilómetros antes de posicionarse en la rampla y explotar la capa Ancha Primera, con un sistema de avance que provoca hundimientos controlados

Ramón Muñiz y Soraya Pérez

Gijón | Vega de Rengos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

En la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), en la que el viernes murieron en accidente Óscar Díaz (cangués de 32 años) y ... Anilson Soares (caboverdiano afincado en Villablino, de 42 años) hay de normal más de 73 trabajadores, repartidos en tres turnos que cubren todo el día. Juntos vienen logrando un ritmo de producción de entre 150 y 200 toneladas diarias de antracita de bajos volátiles, material que luego Tyc Narcea exporta a una instalación siderúrgica de otro país, para calibrar cuánto reduce las emisiones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  2. 2 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  3. 3 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  4. 4 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  5. 5 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz
  8. 8 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  9. 9 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad vecinal
  10. 10 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas