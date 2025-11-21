Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos El hundimiento se ha producido a kilómetro y medio de la entrada. Hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia y la Brigada de Salvamento Minero

El accidente se ha producido en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Sheila Vaca Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:34 | Actualizado 20:29h.

Asturias vuelve a ser golpeada este viernes por un nuevo accidente minero. Y también en el occidente asturiano. El derrumbe ocurrido en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, deja dos muertos. Las dos personas que quedaron sepultadas tras el terrible accidente minero han tenido el peor de los desenlances.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias y también se han desplegado los miembros de la Brigada de Salvamento Minero. El primero de los cuerpos ya ha sido recuperado.

A dos minutos de que el reloj marcara las cinco de la tarde el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso. En la llamada se alertaba de que se había producido un hundimiento del tereno y había dos mineros atrapados en la planta dos de la mina de Vega de Rengos. Poco después aumentaba a tres el número de atrapados con los que no se tiene contacto alguno. El derrumbe se produjo a kilómetro y medio de la entrada de la explotación.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene movilizados en estos momentos a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, junto al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado. También se movilizó uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias, que ha trasladado hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero. Asimismo se ha avisado a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Barbón cancela su agenda

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha cancelado el acto del PSOE al que tenía previsto asistir este viernes en Salamanca tras conocerse la noticia del derrumbamiento en la mina canguesa. Se encontraba fuera de Asturias; por la mañana acudió al acto institucional celebrado en el Palacio Real. Con todo, el presidente ha cancelado toda su agenda para regresar «de inmediato» a la región.

Asimismo la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se trasladan a Cangas del Narcea para seguir las operaciones de rescate tras el accidente ocurrido en la mina propiedad de TYC Narcea. Les acompaña también el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.

En junio la mina recuperó el permiso de actividad

El pasado mes de junio la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. relativas a la ejecución de un proyecto de investigación complementario en la mina de Vega de Rengos, a la que se le había suspendido cautelarmente tras el accidente de la mina de Cerredo.La decisión se adoptó tras evaluar la información remitida por la compañía en las últimas semanas, relacionada con las pruebas industriales que se están realizando con mineral extraído en la explotación, «así como un último documento presentado por TYC Narcea el 29 de mayo», informa el Principado, al que tanto el Ayuntamiento de Cangas del Narcea como diversas entidades del concejo, la Fade y la asociación de hostelería Otea habían reclamado agilidad en la reactivación de una mina en la que trabajan de forma directa más de 70 vecinos de la comarca del Suroccidente, en la que genera, según dichas fuentes, varios centenares de empleos inducidos.

En actualización

