El riesgo de contraer el virus es cuatro veces mayor en los no vacunados El 65% de las personas que se han contagiado recientemente en las islas no está inmunizado, pese a que la mayor parte de la población se ha pinchado

Pese a que casi el 80% de la población canaria está vacunada, de las 3.143 personas que han contraído el virus en las dos últimas semanas en las islas, el 65,3%, es decir, 2.051, no se había vacunado contra la covid o no tenía la pauta completa, mientras que 1.092 sí tenían las dos dosis de las vacunas, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional.

Las mismas fuentes señalan que el riesgo de infectarse es cuatro veces mayor en personas no vacunadas que en inmunizadas, a tenor del análisis de la incidencia del virus en los dos colectivos en la última semana de agosto. En el caso de quienes no se han vacunado, la tasa de contagios, con 124,2 casos por 100.000 habitantes, roza el riesgo muy alto, mientras que en la población vacunada el indicador se acerca al riesgo bajo, con 31,7 casos.

Estas conclusiones coinciden bastante con las obtenidas por Ricardo Pinto, un enfermero tinerfeño que lleva años embarcado en el análisis de datos deportivos, conocimientos estadísticos que ha aplicado a la pandemia.

El sanitario analizó los datos de vacunados y no vacunados durante dos semanas de principios de agosto. Relacionó el número de infectados con el total de personas de ambos colectivos y llegó a la concusión de que el 1,6% de los no vacunados contrajo la infección mientras que el porcentaje de infectados en el grupo de los inmunizados desciende al 0,248%. Además, en aquel momento, las personas no vacunadas representaban el 42% de la población total de Canarias, si bien este grupo concentraba el 82,5% de los casos registrados en aquellos 15 días. « Mi conclusión es que la posibilidad de contagio en una persona no vacunada es seis veces mayor que en una vacunada», indicó este apasionado de los números que comparte sus cálculos en Twitter.

Además, analizó los datos de las personas hospitalizadas por covid y también ahí los no vacunados corrían peor suerte. «La posibilidad de acabar hospitalizado es tres veces y media mayor si no se está vacunado», explica Pinto quien añade que las opciones de estas personas de acabar en cuidados intensivos por covid también son más amplias, ya que el 75% de los pacientes críticos de covid no estaba vacunado, una porcentaje que en los últimos días ha descendido cinco puntos. « En los no vacunados la posibilidad de ingresar en UCI es 4,49 veces mayor que la de una persona con las dos dosis», afirma Pinto que observa con atención el aumento de la letalidad que se está produciendo en los mayores de 80 años en la fase final de la quinta ola.

Relacionando el número de infectados y de muertes mensuales en esa franja de edad, Pinto constató que desde mitad de año se estaba produciendo una bajada de la letalidad: en marzo era del 18,85%; en abril, del 18%; en mayo, del 4,76%; en junio del 8%, en julio, del 13% y en agosto se situó en el 14, 9%. «Se contagiaron 282 y murieron 42». explica Pinto sobre la posible impacto de la variante delta en los octogenarios.

«La mortalidad va a afectar siempre más a los paciente pluripatológicos, por eso se empezó por vacunar a los grupos de riesgo». De hecho, el 67% de los fallecidos por covid en los últimos quince días tenía una o más patologías. No obstante, no estar vacunado también empeora las cosas en ese sentido. « En el periodo estudiado, los pacientes de covid no vacunados fallecían 1,3 veces más que los vacunados», indica.

Los últimos datos ofrecidos por Sanidad recogen que el 55% de las personas hospitalizadas por covid recientemente estaba sin inmunizar. Un porcentaje que sube al 70% en el caso de los ingresados en UCI.