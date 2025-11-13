Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex «Ella tiene su idea en la cabeza de matarme y le dan igual las niñas», asegura Alexandre sobre la detenida por conspiración para el asesinato

Todavía tiene el miedo en el cuerpo, y no por él, –después de que una amiga de su ex le confesara que esta le había pagado para asesinarlo al no poderse costear un sicario– si no por la seguridad de sus hijas, a quienes la investigada por un delito de conspiración para el asesinato también habría amenazado presuntamente con envenenarlas. Pero al menos la batalla civil por la patria potestad y la guarda y custodia de las menores ya la ha ganado. Y su expareja, en libertad con orden de alejamiento –al igual que su amiga como presunta cómplice– ni siquiera se ha opuesto. «Ella tiene su idea en la cabeza de matarme y le dan igual las niñas», reconoce Alexandre con la voz de quien no acaba de fiarse de sus intenciones homicidas frustradas.

El Juzgado de Instancia número 26 de Valencia ha acordado esta semana la privación de la patria potestad a la madre de las dos hijas, de cuatro y seis años, que tienen en común. Y concede el ejercicio exclusivo de la guarda y custodia para el padre, la víctima de este presunto plan criminal para asesinarlo.

Como ya informó este periódico, Fabiola L. B., de 45 años y nacionalidad boliviana, a la espera de juicio, pagó 700 euros a una amiga, también arrestada en su día, para que acabara con la vida de su expareja y padre de sus hijas al no asumir la ruptura y pensar que le estaba siendo infiel. Previamente a encargarle supuestamente el trabajo a su amiga, barajó contratar a un sicario, pero desistió debido al alto precio, unos 20.000 euros, según le confesó la coacusada, Gina E. A., de origen ecuatoriano, a la víctima.

Esta mujer, que iba a ser supuestamente la mano ejecutora del macabro plan, acudió el 25 de abril de 2024 armada con un cuchillo y un martillo en una maleta, y con sustancias para drogarlo y adormecerlo, a su tienda de Valencia, a la hora del cierre. Sin embargo, según ella misma le confesaría cuatro días, se echó para atrás en el último momento al estar conversando durante más de dos horas con Alexandre y darse cuenta que no era el demonio que le había hecho creer su amiga.

Tras la denuncia interpuesta por la víctima y la confesión de la presunta colaboradora arrepentida, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional arrestó a ambas mujeres por un delito de conspiración para el asesinato.

Según cuenta Las Provincias, aunque el juzgado que instruye la causa adoptó como medidas cautelares la prohibición de aproximarse la madre tanto a su expareja como a las niñas, ha sido ahora cuando finalmente se ha resuelto la cuestión del juzgado de Familia. A la salida de la vista, la letrada Silvia Moya, candidata a presidir la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del ICAV, detallaba los pormenores del acuerdo alcanzado, al que no se opuso la presunta inductora de este crimen frustrado.

