Una residente canaria en la flotilla: «Si estáis viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelí» Bianca Miratchitz es una de las activistas que han lanzado un grito de ayuda en redes después de que su barco haya sido interceptado | Este jueves habrá concentraciones en todas las islas

Imagen de la Flotilla esta madrugada y de la activista Bianca Miratchitz, residente en Gran Canaria y miembro de una de las embarcaciones.

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 10:49

La madrugada del miércoles al jueves estuvo marcada por una nueva ofensiva israelí contra la Global Sumud Flotilla, una expedición compuesta por embarcaciones de activistas de varios países, entre ellos, España, que tratan de romper el bloqueo a Gaza con ayuda humanitaria. En ella viaja Bianca Miratchitz, artista callejera que reside en Gran Canaria y que es la única participante del archipiélago en este convoy solidario.

Como sus compañeros, Bianca ha quedado incomunicada y solo se sabe de ella por un vídeo difundido en redes sociales en el que advertía: «Si estáis viendo esto es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelí. Exijo a mi gobierno que reclame mi libertad y que ponga fin al genocidio». Desde esa comunicación, no ha habido respuesta a los intentos de contacto por parte de este medio de comunicación con ella.

Las redes se han llenado así de mensajes similares de otros activistas que, prevenidos de que podrían llegar a esta situación, han lanzado un grito de ayuda a sus respectivos gobiernos.

La intervención por parte de Israel cuenta ya con 16 embarcaciones interceptadas y sus tripulantes bajo en control de su ejército. Según la organización, en la flotilla participan representantes de más de una veintena de países, con destacada presencia de Turquía (56 activistas), España (49) e Italia (48). También se sumaron delegaciones de Túnez, Malasia, Grecia, Estados Unidos, Alemania, Argelia, Irlanda, Reino Unido, Brasil o Francia, además de países con una representación testimonial de un solo miembro como Japón, Australia o Luxemburgo.

La interceptación ha generado un fuerte malestar internacional y este jueves se han convocado concentraciones en todo el mundo para reclamar la liberación de los activistas. En Canarias, las protestas tendrán lugar este jueves a las 19.00 horas en las delegaciones de Gobierno de cada isla.