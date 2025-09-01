«Cada minuto que pasa es otra vida que se borra en Gaza»

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

Bianca Milacic, es una artista callejera que lleva a cabo la mayor parte de su trabajo en la céntrica calle de Triana en Las Palmas de Gran Canaria, y es parte de la Flotilla de la Libertad que partió desde Barcelona este 31 de agosto, cuyo objetivo es abrir un corredor humanitario hacia Gaza y enviar ayuda a la población palestina. Según explica en declaraciones exclusiva a CANARIAS7, nunca imaginó que sería elegida, pues pensaba que había personas «mucho más cualificadas» para un reto de este nivel. Aun así, afirma que: «no podía permanecer indiferente, cada minuto que pasa es una vida que se borra en Gaza». Bianca es la única persona que ha partido desde Canarias para unirse en Barcelona al resto de la expedición internacional.

«Soy consciente de que no tengo experiencia en misiones de este tipo», reconoció, aunque confía en que su voz y su pequeña comunidad puedan servir para visibilizar la situación en la Franja. Considera que parte de su papel será amplificar lo que ocurre en un lugar del que, según dice, «apenas llegan testimonios directos a los medios de comunicación».

La activista aseguró que algunos de sus amigos la tildan de 'loca', pero responde que «los locos son los que no hacen nada». Subrayó que la misión es arriesgada, pues los voluntarios se enfrentarán a posibles bloqueos e interceptaciones, aunque lo que realmente pesa es la situación de la población civil en Gaza.

Sobre la convivencia a bordo, señaló que «se trata de un equipo internacional con participantes de más de cuarenta países», lo que a su juicio demuestra la dimensión global del apoyo a la causa palestina. «Lo que ocurre en un barco no debería ser muy distinto a lo que ocurre en el mundo: todos estamos en el mismo barco y debemos aprender a trabajar juntos», apuntó.

¿Qué es y qué objetivo tiene la Flotilla de la Libertad?

El propósito principal de la flota, explicó, es «abrir un corredor humanitario para hacer llegar alimentos y medicinas a un territorio que sufre una hambruna provocada». Reconoció que existe el temor a la violencia, pero recalcó que su misión es pacífica: «Nosotros vamos con calma, no con agresividad. Si ocurre algo, no es con nosotros, es un problema de quienes nos intercepten».

La Flotilla de la Libertad es una coalición internacional de barcos y organizaciones solidarias que organiza misiones marítimas para denunciar el bloqueo a Gaza e intentar entregar directamente ayuda humanitaria a la población palestina. Su meta es abrir un corredor humanitario que permita la llegada regular de alimentos, medicinas y otros suministros básicos a un territorio que vive una hambruna provocada.

Bianca también se refiere a la cobertura mediática del conflicto, que en su opinión «suele demonizar las misiones solidarias y no siempre refleja fielmente la realidad». Por ello insiste en que «el contacto directo con la población palestina, especialmente con jóvenes que documentan su día a día en redes sociales, es clave para conocer lo que ocurre».

Consciente de los riesgos personales, aseguró que lo que más teme no es el peligro en el mar, sino «vivir en un mundo donde el pueblo no responda ante estas injusticias». Por eso anima a quienes dudan a preguntarse: «En 20 años, ¿preferirás haber ignorado el problema o haber intentado formar parte de la solución?»,concluye Bianca.