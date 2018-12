Regalos, mejor pocos y bien elegidos

Los regalos hacen ilusión y forman parte del ritual de celebración de la fiesta de Navidad. Pero nos pasamos con el número de presentes que hacemos a los niños en esta época del año. Según las estadísticas, más del 80% de los más pequeños de la casa reciben por lo menos cinco regalos en estas fechas hasta una media de ocho y solo en una casa, una cantidad que los expertos ven «desproporcionada y poco educativa», como asegura Isabel Santana, psicóloga y orientadora educativa de Agrusan Canarias SLP, quien considera que «en esta época somos más permisivos y regalamos más juguetes a los niños de lo que se debería».

En este sentido, Santana señala que lo ideal es «un regalo en Nochebuena, uno que el niño desee mucho, y otro por cada rey Mago, es decir tres en total, en el día de Reyes. Además, es necesario y razonable evitar que el resto de la familia le regale en Papá Noel y pedirles que lo hagan en Reyes para controlar el número de juguetes». «Más vale que sean pocos y bien elegidos, útil y acordes a su edad. Los padres debemos tener en cuenta que los juguetes son un instrumento eficaz para el desarrollo del niño, para su diversión y también, su aprendizaje», afirma la especialista en Psicología.

«No hace falta sepultar al niño en una montaña de juguetes», asegura la psicóloga, quien quiere enviar el mensaje de que con «nuestra forma de regalar estamos transmitiendo valores educativos muy importantes a nuestros hijos». La clave está en ayudar al niño a «decidirse por algo concreto que le haga mucha ilusión y fomentarla», resalta la psicóloga. «Escribir la carta a Papá Noel y los Reyes Magos es un momento muy especial y deberíamos sentarnos con ellos y convertir la Navidad en ese momento mágico que esperan con tanto anhelo», señala,

La especialista, por otro lado, advierte del peligro de inundar de regalos a los niños por estas fechas, ya que puede conllevar «alteraciones muy negativas en el futuro relacionadas con su carácter como la falta de aprecio hacia las cosas que reciben, ser poco agradecidos y tener elevados niveles de frustración. Si reciben todo lo que quieren desarrollan competencias sociales y emocionales inadecuadas. Se vuelven caprichosos, egoístas pero, sobre todo, sufren una baja tolerancia a la frustración».

La especialista recuerda asimismo que la «Navidad no es igual a regalar. Cuando llega esta fecha nos obligamos a comprar para satisfacer con regalos a nuestros hijos pero esto es una idea equivocada».

La Navidad significa «solidaridad, compartir y, sobre todo, estar con la familia, y parece que los regalos se han puesto por delante de todo eso», apunta para añadir que «es como un premio. De hecho, muchos padres amenazan a sus hijos «con que Papá Noel o los Reyes Magos no les traerán nada si no sacan buenas notas o no se portan bien, lo que no es adecuado hacer en esta época ni en el resto del año», comenta Santana.