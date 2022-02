El padre de Manuel Navarro: «Queremos que nos traigan a nuestro hijo»

Los días pasan y el dolor va en aumento en la familia del biólogo grancanario Francisco Manuel Navarro, desaparecido desde que naufragó el martes 15 de febrero el pesquero gallego Villa de Pitanxo en Terranova, Canadá. Tres supervivientes y nueve fallecidos es la única noticia que tienen los familiares del trágico suceso, c on doce cuerpos aún por localizar en lo que parece una misión tan compleja como necesaria.

«Aquí estamos un poco abandonados. Estamos lejos y no tenemos mucha información. Hemos estado en contacto con la Delegación del Gobierno en Canarias, pero no mucho más», se lamenta un emocionado José Navarro, padre del joven desaparecido.

«Queremos que busquen los medios para ir allí y nos traigan a nuestro hijo. Exigimos una investigación sobre lo que ha pasado y que alguien se responsabilice».

Concentración en la capital grancanaria

El sábado 26 de febrero a las 12.00 horas habrá una concentración en la plaza de La Feria bajo el lema «Canarias te quiere de vuelta», en la que la familia de Manuel Navarro pide al Gobierno de España que no olvide a los desaparecidos y que haga algo ya. « Nos sentimos bastante apoyados por la población, creo que irá bastante gente». La familia ha facilitado a los asistentes diferentes guaguas que saldrán desde Teror y desde Telde hacia la capital grancanaria en colaboración con las asociaciones de vecinos. «Nuestra protesta irá dirigida al Gobierno de España, para sumar fuerzas y que manden medios a buscar al resto de los cuerpos».

«Quería volver a estudiar»

La última comunicación de los padres de Manuel con su hijo fue tres días antes del naufragio. Hicieron una videollamada y los padres lo vieron contento y tranquilo, a pesar de que a su hermana Mónica Navarro le dijo ese mismo día que la travesía «parecía un infierno, hay una tormenta muy grande». En opinión del padre, «creo que no quiso ponernos nerviosos».

«Yo no creo que esté vivo. Esto es una pesadilla, parece que no es real», confiesa muy emocionado José Navarro, que recuerda que le dijeron a Manuel que «siguiera estudiando para no tener que salir a la mar, y él estaba con ese deseo. Regresar y ponerse a estudiar». Eso tendría que haber pasado dentro de dos semanas.