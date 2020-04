Qué se puede hacer y que no a partir de este lunes en el estado de alarma

A partir de este lunes 13 de abril, España vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma. Tras un parón de dos semanas con el llamado permiso retribuido recuperable, volverán al trabajo la mayoría de los empleados de servicios considerados como no esenciales. Aún así, se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

¿Qué es lo que se puede hacer?

Una de las principales novedades es que los trabajadores de las actividades no esenciales reanudarán su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

Según el artículo 7 del Real Decreto del 14 de marzo que implementó el estado de alarma, se puede salir de casa de manera individual (o con un niño en caso de que se quede solo en casa) para comprar alimentos, medicamentos u otros productos de primera necesidad; ir al médico o al hospital; a cuidar de mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad; visitar entidades financieras y de seguros; o aquellos paseos por causa de fuerza mayor o necesidad.

Además, las personas que tengan perro podrán seguir sacándolos a la calle para que realicen sus necesidades fisiológicas siempre que sea cerca de casa y durante un corto espacio de tiempo. También se puede salir a sacar la basura.

Por último, también continuarán abiertas las farmacias, las ópticas, los quioscos de prensa, los estancos, las gasolineras, las tiendas de alimentos para mascotas y las clínicas veterinarias.