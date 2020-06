¿Qué podemos esperar los supervivientes de la Covid-19?

Sin quitar importancia a otros acontecimientos relevantes pasados (guerras y migraciones) o actuales (cambio climático), lo especial de la pandemia es que la Covid-19 no solo es global, sino inesperada –al menos para la población no experta–.

Cuando todos éramos iguales.

De este periodo son los aplausos desde las ventanas a sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de comercios, repartidores, etc., así como las canciones-himno que coreábamos con entusiasmo. Aplausos y canciones nos llevaron a confraternizar, a solidarizarnos con nuestras vecinas y vecinos, a conocerlos. Era un momento esperado por todos que rompía la monotonía del encierro hogareño, del teletrabajo (para los afortunados que pudimos seguir trabajando) y de la escuela on-line .

Lo primero que me gustaría afirmar es que somos los supervivientes de la Covid-19 y es este hecho nos permite hacer planes, experimentar y, en definitiva, vivir.

Desescalada y comparativas.

Estrategias para gestionar el miedo y el estrés.

Las expectativas y el capital psicológico.

Distintos puntos de partida.

Lo que no debemos obviar es que, en la realidad actual, no todos partimos del mismo lugar. Algunos han perdido seres queridos y/o se han quedado sin trabajo, mientras otros han podido conciliar y teletrabajar desde casa, sin que tampoco su salud se resienta. En cualquiera de los casos, esperar a que los demás planifiquen nuestro futuro y nos digan qué podemos hacer no es propio de la especie humana, acostumbrada a compaginar reto y estabilidad.

Es importante que seamos nosotros los que reflexionemos acerca de lo que está por venir, lo que hemos aprendido de esta situación («lo bueno de lo malo») y qué podemos hacer en nuestro entorno inmediato para que nuestras circunstancias sean las mejores para nuestras familias y comunidades.

Parafraseando a J. F. Kennedy, no se trataría de esperar a que los demás –los gobiernos, los médicos, los expertos, etc.– nos digan qué tenemos que hacer, sino de que nosotros mismos reflexionemos sobre lo que queremos y, entonces, decidamos qué hacer para lograrlo.

Este artículo de Begoña Urien, profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.