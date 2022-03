«El horror de la guerra nos está llegando en prime time. Personas que pierden sus vidas, otras que tienen que huir para no hacerlo, familias separadas... No es algo que vivamos por primera vez. Hay otros éxodos que se siguen produciendo y que, sin embargo, no parecen tocarnos tan cerca. Hoy intentamos entender porque es así. Porque parece que unos refugiados son distintos a otros», asevera Leocadio Martín.