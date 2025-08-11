Un premio internacional para el doctor Mhaidli El traumatólogo Hani Mhaidli ha sido galardonado con el Premio Internacional 2025 de la Sociedad Norteamericana de Columna (NASS) por sus contribuciones en investigación científica básica y clínica

El famoso traumatólogo de origen libanés, afincado en Gran Canaria desde hace más de 35 años, Hani Mhaidli, ha sido galardonado con el Premio Internacional 2025 de la Sociedad Norteamericana de Columna (NASS) por sus contribuciones destacadas en investigación científica básica, investigación clínica y sus servicios a la NASS.

En uno de los congresos internacionales anuales más importante, donde estaban convocadas las sociedades de medio mundo y que se celebró este año en Taiwán, la NASS ha decidido anunciar el reconocimiento al famoso traumatólogo. «En un principio estaba previsto que me lo dieran en el congreso que se celebrará en Denver, en Estado Unidos, en el mes de noviembre, pero decidieron adelantarse y lo anunciaron en Taiwán. Tuve que prepararme un discurso en pocos minutos en inglés», comenta entre risas Mhaidli.

«Para mí este premio supone un reconocimiento por todos los años de lucha y esfuerzo. A veces a favor de la corriente y otras a contracorriente. No es algo que haya buscado, mi objetivo siempre ha sido ayudar a la gente e investigar sobre la columna vertebral», señala agradecido el famoso traumatólogo canario, quien se siente orgulloso de la que considera su tierra, ya que «todo el mundo sabe que mis trabajos y prácticamente toda mi carrera la he realizado en Gran Canaria».

En su discurso agradeció a la sociedad por haberle congratulado con el premio y por la labor que realizan para promover la investigación sobre la columna vertebral a nivel mundial. Durante su intervención aprovechó para hablar sobre el trabajo comunitario que viene realizando en los países más subdesarrollados de África, además de criticar lo caro que salen los tratamientos de columna vertebral hoy en día pese a los avances tecnológicos que existen.

«Otro de los aspectos que traté en mi discurso al subir a buscar el premio fue la desinformación que existe en torno a la columna vertebral. No es normal que den falsas esperanzas en las redes sociales a las personas de que en ciertos sitios han sacado un tratamiento que les curará y sea mentira», denuncia Mhaidli. Por último, quiso destacar la llegada de los robots a la medicina, aunque «en el campo de la columna vertebral son muy caros, por lo que hay que ver si a nivel de precio calidad merece la pena sacar provecho a este avance tecnológico».

Mhaidli lleva desde hace muchos años colaborando con varios países africanos, tanto con conferencias sobre los tratamientos de la columna vertebral como dando consejo médico a los especialistas de las zonas más subdesarrolladas. «Suelo dar conferencias en diferentes países africanos como Ghana, Egipto, Marruecos... Además de dar consejo médico. Sin ir más allá, hace poco me llegó un caso complicado de escoliosis de un país subdesarrollado, una enfermedad que es imprescindible el tratamiento sea preventivo, pero que en esos países no cuentan con los recursos por desgracia», indica el doctor.

Actualmente recibe a personas de «Canarias, la península, Latinoamérica y África tanto para tratarlas como para darles consejo y formación». Para Mhaidli existe un problema en la sanidad española, puesto que «todos los años hablamos de que existe una lista de espera muy grande, tanto para cuestiones quirúrgicas como para diagnósticas. Sobre todo la lista de espera en la columna vertebral es muy abultada. Es por ello que debemos replantearnos si es necesario desmarcarnos del modelo inglés o debemos mejorarlo, pero algo se debe hacer».