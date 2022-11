A veces me pregunto: ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Por qué he tenido que venir al mundo de esta manera? Me hubiese encantado venir a este mundo como una más, tener hijos, la típica boda...» Paqui Almeida Robaina (55 años) inició en la veintena la transición. «Yo nací en un cuerpo equivocado 100%. Me miraba en el espejo y

Este contenido es exclusivo para registrados Regístrate de forma GRATUITA para poder ver todo el contenido de la web Crear mi cuenta ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión