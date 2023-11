Las plataforma de Atención Temprana celebra la beca comedor, pero exige que abran más unidades

La Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia (Patdi) mostró ayer en un comunicado su satisfacción por la respuesta de la Consejería de Educación ante la situación que se venía dando en el alumnado de aulas enclave y centros específicos de educación especial, los cuales han estado pagando la cuota del comedor escolar siendo ésta una actividad enmarcada dentro de su currículo escolar, por lo que ya no se pagará a partir de enero. «Valoramos esta medida tomada por la Consejería de Educación como rápida, ágil, y de compromiso social, esperando que en breve también se cumpla el compromiso adquirido en la citada reunión de crear dos Equipos Específicos de atención temprana, para ayudar a la detección de signos de alarma en el desarrollo de la población de 0 a 3 años y facilitar la transición a la educación obligatoria».

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los compromisos adquiridos por las otras consejerías implicadas en el cumplimiento de la Ley de Atención Temprana, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el 2019 y que no se está cumpliendo y «hasta la fecha, no hemos obtenido ninguna respuesta».

Entre ellas, señalan, la urgente creación de la unidad de atención temprana de Lanzarote, «siendo la única isla que en la actualidad no cuenta con este recurso». Además, «falta la tercera en Gran Canaria y Tenerife, según los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura» porque se sabe que las actuales son insuficientes para responder a la demanda.