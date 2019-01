Pifias y errores en la noche de Reyes

El Baltasar de Andoain: «Los padres son los reyes»

El Gaspar de Santa Fe (Granada)

En este caso, la barrera idiomática no podía ser impedimento para romper las ilusiones de los niños. Y es que el Gaspar de Santa Fe destiló todo su lirismo en el discurso para ponderar el papel de los progenitores, pero rompiendo una vez más los sueños de los más pequeños como un elefante en una cacharrería.

El camello desplomado de La Laguna

La escena fue filmada por varios asistentes, y las reacciones tanto de colectivos como de grupo políticos no se hizo esperar. «El maltrato animal no le resulta gracioso a nadie, ni tan siquiera a los niños», aseveró leales.org, que concluyó, en un comunicado, que «no es necesario el uso y maltrato de animales en actos festivos».

El órdago final lo puso la música de los denominados teloneros de los Reyes, Y es que en lugar de villancicos, el cantante se marcó una versión más que personal de La Molinera. Una canción popular que, no obstante, se antojaba poco apta para menores.

«Vengo de moler de los molinos, de enmedio duermo con la molinera, y no me cobra su trabajo, no lo sabe el molinero», fueron algunas de las estrofas.