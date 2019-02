Pierde la custodia por anteponer su "tabaquismo" a la salud de sus hijos

El fallo de la Audiencia Provincial de Córdoba responde a la alegación presentada por la madre contra la regulación de la custodia de sus hijos tras su divorcio.

En su sentencia, facilitada a Efe, el magistrado fundamenta que los pequeños "aluden con gran preocupación" que "tienen que soportar un ambiente cargado de humo por el tabaquismo de su padre".

El tribunal considera que situaciones como dormir en una habitación en la que el padre ha estado fumando como cuentan los niños, ponen en "situación de peligro a los menores" de una forma "absolutamente irresponsable".

En este sentido, el juez indica que "no puede permanecer esta sala indiferente" ante una situación que "perjudica a los menores" pues "no sería lógico que no se proteja a los niños del tabaquismo" en una sociedad donde "se cuida mucho" evitar fumar en lugares públicos, centros escolares, sanitarios y de trabajo a "cualquier ciudadano".

El tribunal ha fallado dar la custodia a la madre de forma monoparental y atribuirles la vivienda familiar como residencia, aunque establece un régimen de visitas de fines de semana alternos y vacaciones.

Además, en caso de que el padre deje el tabaco podría solicitar la revocación de la medida, que deberá ser estudiado de nuevo por la instancia judicial.