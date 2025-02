Piden cárcel para la tuitera 'Barbijaputa' por mensajes de odio contra los judíos

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de febrero 2025, 15:08 | Actualizado 15:21h. Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a la conocida usuaria de redes sociales 'Barbijaputa', que se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de cárcel por parte de la Fiscalía, que la acusa de publicar en Twitter (ahora X) mensajes de odio contra los judíos y que ensalzaban la figura de Adolf Hitler y el régimen nazi.

El Ministerio Público acusa a M.P.B., de 44 años, de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, en la categoría de provocación a la discriminación y al odio (artículo 510.1 del Código Penal) por los que pide para ella un año y nueve meses de prisión. También solicita que pague una multa de cerca de 3.000 euros.

Barbijaputa, muy conocida en redes por su papel como escritora, columnista, y activista feminista, mantuvo oculta su identidad hasta que ahora se ha dado a conocer su nombre al ser llamada a juicio. Desde que comenzara su actividad en redes en 2009 con un perfil en Twitter donde denuncia abiertamente actitudes machistas y genera bastante controversia, solo se conocían los datos que ella misma hecho pública: que es mujer, procedente de Andalucía y que trabajó como auxiliar de vuelo en Tenerife.

Según sostiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, la acusada, que en X llegó a tener 281.700 seguidores bajo el nombre de 'Barbijaputa', publicó a partir de 2011 una serie de mensajes con los que «mostraba su rechazo e intolerancia» hacia las personas que profesan la fe judía y «realzaba» la figura de Hitler.

Dichos comentarios «constituyen un atentado contra la dignidad» del colectivo judío y suponen «una trivialización» del Holocausto, subraya el Ministerio Público.

Entre los mensajes que podrían constituir un delito de odio figuran tales como: «Hitler era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa»; «¿Qué sería más apropiado: eliminar todo Israel o solo a los judíos?»; «Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos no tanto».

El escrito de la Fiscalía recoge mensajes hasta 2016 y expone que cada uno de ellos sumó decenas de interacciones, lo que ha generado «un gran impacto negativo y desasosiego» entre los miembros de la comunidad judía.

Alternativamente, el fiscal plantea un delito de difamación al colectivo según la legislación del 2015, la más beneficiosa para la imputada, penado también con un año y nueve meses de cárcel.