¿Por qué hay personas que no se contagian de Covid? Todos conocemos a gente que se ha contagiado más de una vez, pero, ¿por qué hay gente que no se contagia?

Más de 3.000 personas participan en un estudio mundial para investigar la inmunidad de su organismo.

Hay personas que, a pesar de haber estado expuestas al coronavirus no se han contagiado. Ni siquiera de forma asintomática porque no han dado positivo; por lo que es como si nunca hubiesen estado en contacto con el covid-19. Este hecho es una de las incógnitas que hay sobre el virus. La realidad es que se desconoce el porcentaje de la población que se encuentra en esta situación, pero entender su mecanismo innato para permanecer inmunes puede ser clave para el desarrollo de nuevos tratamientos.

Un estudio ejecutado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) sobre la transmisión del coronavirus por el aire apunta que el patógeno pierde el 90% de su capacidad de infección en sus primeros 20 minutos tras la exhalación. Es más, los autores sostienen en su estudio que la mayor pérdida de capacidad de infección sucede en los cinco minutos iniciales.

Hay 40 centros en todo el mundo que trabajan de forma coordinada para estudiar la genética de las personas que se encuentran en esta situación. Uno de ellos el el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, y Anna es una de las más de 3.000 personas que participan en esta investigación.

En el caso de esta voluntaria, durante el verano del 2020, cuando todavía no había vacuna, estuvo expuesta al virus, conviviendo con su hijo y con su marido que eran positivos. En las analíticas de sangre no constaba que hubiese estado en contacto con el Covid-19, y su marido fue uno de los fallecidos a causa de esta pandemia.

La genética es la clave

Los investigadores del estudio apuntan a que la genética de estas personas es la que evita que se contagien. Es decir, como si tuviesen una inmunidad natural. Y es por ese motivo que se han recogido muestras de ADN de los voluntarios para ser secuenciados y ver las mutaciones que tienen para evitar dicha infección.

Todo el mundo tiene mutaciones genéticas en su genoma. Se calcula que 10 a 20 mutaciones genéticas a los 22 mil genes del genoma y estas mutaciones caen de forma aleatoria a unos u otros genes. Es una cuestión de lotería», destaca Pujol.

«En el caso de estas personas, el virus encuentra la puerta cerrada, o su clave para entrar en la célula no encuentra esa puerta. No llega a activar el sistema inmune porque no llega a entrar el virus en la célula lula. Son personas que no dejan entrar el virus en la célula», añade.