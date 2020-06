Palabrota de honor

En Granada, donde todo ‘es la polla’ –desde la Alhambra a la tapa gratis que te ponen en el bar y con la que casi cenas–, saben bien la historia del ‘tío del puro’, que regentaba un quiosco en el centro y era considerado un ‘malafollá’, que significa, según consta en el libro ‘La malafollá granaína’ de José García Ladrón de Guevara, «una suerte de mala hostia gratuita que los granadinos reparten sin ton ni son a todo aquel que les rodea y que, en ningún caso, denota mal carácter, ni mala educación, ni animadversión en particular por el interlocutor. Tampoco denota desinterés o apatía en el granaíno, como dicen algunos». ¿Un poco ambiguo? Mejor lo explica con un ejemplo Francisco Manjón, profesor de Lingüística de la Universidad de Granada y coautor de ‘El arte del insulto’ (1997): «Yo quería ver el ‘Mesías’ en el Auditorio Manuel de Falla y el ‘tío del puro’ vendía entradas en su quiosco. Pues muy amablemente me ofrecía unas localidades que no me gustaban y yo le preguntaba a ver si no había otras mejores, y él, con el plano delante de mis narices, donde yo estaba viendo que sí había otros asientos, me decía que no, que solo había esas, las que él quería, con toda la tranquilidad del mundo. Pues eso es un ‘malafollá’ de manual. Su quiosco estaba en la Fuente de las Batallas, enfrente del bar ‘El Elefante’, y el dueño era igual, por eso esa placita es considerada el centro neurálgico de la ‘malafollá granaína’».

Todos los idiomas tienen su arsenal soez, un repertorio que se compone de insultos, blasfemias, palabrotas, tacos... Además, dentro de cada idioma, están las preferencias locales, como los famosos ‘collons’ catalanes –no confundir con los ‘calçots’, estos se comen y los otros, ni tocarlos– que a veces incluso mentamos en Euskadi si nos apetece sonar un poco más finos. Porque si en Granada esto y aquello ‘es la polla’, en Euskadi todo es la ‘hostia’, ‘cagüen txotx’. Si no lo creen, sintonicen algún capítulo de ‘El conquistador del Caribe’, un gran programa de supervivencia de ETB donde, además de divertirse, aprenderán el lenguaje favorito de los vascos, y no presupongan que es el euskera. Porque en ese concurso se pasa muy mal, y cuando los seres humanos lo pasamos mal solemos decir palabrotas. «Todos tenemos necesidad de insultar en mayor o menor medida –aclara Manjón–. A veces escucho que los japoneses no tienen palabrotas en su idioma, como también suele decirse que en castellano abundan más que en otros, y no es cierto, lo que pasa es que por cultura o por forma de relacionarnos las utilizamos más o menos. En realidad, todos usamos solo unas pocas del repertorio a nuestra disposición. Cualquier lengua natural tiene insultos, no así las artificiales, como el esperanto o el toki pona, creado por una lingüista canadiense que admiraba la filosofía taoísta y que se basó en la filosofía y la bondad. Sin insultos, porque no concebía esa forma de relacionarse que sí contemplan todas las lenguas naturales».

Tolkien, autor de ‘El Señor de los Anillos’, inventó varios idiomas –con diversos grados de desarrollo–, y según la comisión de lenguas de la Sociedad Tolkien Española «no hay registrados insultos ni palabrotas en ninguno. Es entendible, ya que en realidad las inventó en el marco de sus historias y en ellas no se usa ese tipo de palabras. No hay ‘malas’ palabras, aunque sí algunas para suciedad, aborrecer, excrecencias y asqueroso. Por ejemplo, en la frase «Uglúk u bagronk sha pushdug Saruman-glob búb-hosh skai», pronunciada por un Uruk de Mordor para insultar a otro orco al servicio de Saruman, tenemos ‘bagronk’ (pozo ciego, cloaca), ‘pushdug’ (asqueroso o apestoso), ‘glób’ (tonto o sucio) y ‘búbhosh’ (tripas de cerdo), pero no hay mucho más».

Al final lo de insultarse o decir palabrotas va a ser una necesidad vital, pues hay incluso estudios que lo avalan, como los de la Universidad británica de Keele:asevera que es sano para nuestra salud mental al tener beneficios que van desde atenuar el dolor hasta parecer más honesto ante los que nos rodean, y de funcionar como válvula de escape en situaciones de estrés. Así que si se ha dado al ‘palabroting’ durante el confinamiento, quizá se ha librado de algún tipo de problema mental.