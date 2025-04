La ONG española Ayúdame3D crea el primer laboratorio 3D en Tanzania para entregar prótesis de forma gratuita

María Martínez Jueves, 10 de abril 2025, 12:04 Comenta Compartir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo hay 100 millones de personas sin extremidades o amputadas, y cerca del 83% no pueden permitirse dispositivos de ayuda. Desde hace siete años, la ONG española Ayúdame3D trabaja para reducir esa brecha. Utilizando la tecnología de impresión 3D, crean prótesis y otras ayudas, que envían a más de 60 países o entregan de manera directa gracias a sus 3DLabs (aulas internacionales tecnológicas). Este mes la organización inaugurará en Tanzania su tercer laboratorio especializado.

Ubicado en la región de Mwanza, el nuevo espacio ha sido cedido por EAHP Tanzania, una de sus alianzas internacionales. El aula contará con varias impresoras 3D y los materiales necesarios para que la comunidad local fabrique y distribuya de manera directa los dispositivos de ayuda, garantizando un impacto sostenible y duradero.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Tanzania, creando una red autónoma de ayudas que permita una respuesta rápida y directa, llegando a aquellos que desconocían que podían ser apoyados. Durante este mes, el equipo de Ayúdame3D impartirá formaciones en impresión 3D y emprendimiento social. «En Ayúdame3D siempre apostamos por el conocimiento colectivo, especialmente cuando el objetivo es ayudar. Al compartir nuestras habilidades y conocimientos en diferentes áreas, podemos lograr grandes cosas, pues nunca sabemos dónde puede estar la solución a un problema», afirma Guillermo Gauna-Vivas, CEO de Ayúdame3D. Los participantes aprenderán a crear prótesis y recibirán formación para desarrollar una estrategia comercial que permita financiar el laboratorio y garantizar la entrega gratuita de dispositivos.

Tres aulas: Kenia, México y Tanzania

El 3DLab de Mwanda es el tercer aula tecnológica de Ayúdame3D, después de los establecidos en el Valle del Rift (Kenia) y en Chihuahua (México). El proyecto nace bajo los valores de inclusión, multiculturalidad, diversidad e igualdad que promueve la organización para conectar a personas y promover la cooperación intencionalidad para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Gracias a la colaboración con EAHP Tanzania, Derandein Fundazioa y Beyond Giving, y a la financiación de Kutxa Fundazioa, Ayúdame3D reafirma su compromiso con la tecnología social y la diversidad como motores de cambio. A través de esta alianza, el 3DLab de Mwanda no solo ofrecerá formación tecnológica, sino que también empoderará a los participantes, ampliando sus conocimientos y sus oportunidades laborales. Además, este proyecto permitirá que cientos de personas con discapacidad de Tanzania, que no sabían que podían ser ayudadas, puedan recibir su dispositivo técnico de manera gratuita.

