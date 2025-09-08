Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Eclipse total de Luna desde la zona alta de la Vega de San Mateo anoche. Frank A. Rodriguez

El oeste de Gran Canaria ofreció la mejor visión del eclipse lunar

Los vecinos y visitantes de la zona alta de la Vega de San Mateo disfrutaron este fenómeno en tu totalidad

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:28

El pasado domingo los vecinos y visitantes de la zona alta de la Vega de San Mateo disfrutaron del eclipse total de Luna. Aunque en su salida ya presentaba un grado elevado de ocultación, esa silueta lunar añadió un aura de expectación.

Sin aviso, el oeste regaló otra vista del cielo oscuro, la Cuenca de Tejeda y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como fondo, mientras la Luna aparecía oculta en parte bajo una sombra rojiza.

