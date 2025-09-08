El oeste de Gran Canaria ofreció la mejor visión del eclipse lunar
Los vecinos y visitantes de la zona alta de la Vega de San Mateo disfrutaron este fenómeno en tu totalidad
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:28
El pasado domingo los vecinos y visitantes de la zona alta de la Vega de San Mateo disfrutaron del eclipse total de Luna. Aunque en su salida ya presentaba un grado elevado de ocultación, esa silueta lunar añadió un aura de expectación.
Sin aviso, el oeste regaló otra vista del cielo oscuro, la Cuenca de Tejeda y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como fondo, mientras la Luna aparecía oculta en parte bajo una sombra rojiza.
