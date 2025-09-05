Canarias se prepara para la luna de sangre tras el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla El archipiélago podrá disfrutar de este fenómeno astrónomico donde la sombra de la tierra y la luna llena cubriran el cielo de rojo

Este próximo domingo 7 de septiembre, el cielo ofrecerá uno de esos momentos que no requieren entradas ni dispositivos: un eclipse lunar visible a simple vista, donde el tono rojizo se apoderará de la dueña de la noche. Sobre las 20:15 horas se empezará a poder disfrutar de este fenómeno en el que la tierra se interpone entre el sol y la luna. Será un momento en el que el cielo y la luna se convertirán en el gran protagonista del momento.

Se podrá observar en gran parte del país, siempre que las nubes lo permitan. A diferencia del eclipse solar, aquí no hace falta protección especial: basta con mirar hacia arriba y dejar que la luz cambie.

El astrofísico divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Alfred Rosenborg, desvela alguna de las claves de este eclipse lunar: «En Canarias debido a nuestra posición no tendremos un eclipse total si no parcial. Empezaremos a ver la luna semi eclipsada e irá evolucionando hasta convertirse en una luna llena normal».

Es necesario tener una «vista despejada» para poder ser testigo de este evento astronómico poco común. «A medida que la luna se empiece a ver tomará un tono rojizo pero no será debido al eclipse, si no a que saldrá del horizonte».

«Se iluminará un poco menos de la mitad y rápidamente la sombra de la tierra irá desapareciendo», comentaba Rosenborg, a lo que añadía que «hacia las 21:00 horas la luna ya se irá llenando como habitualmente hasta convertirse en luna llena y el eclipse empezará a terminarse».

Este tipo de eclipse parcial suele verse algunas veces al año aunque no deja de ser poco habitual. Pero si se trata de un eclipse total es algo aún más complicado. Más de tres años tendremos que esperar para ver uno completo, en junio de 2029. Rosenborg explicó que «en este tipo de eclipse la particularidad es que la luna se mete totalmente en la sombra de la tierra y se queda con un tono rojizo y eso es lo que se le llama una luna de sangre».

Este próximo domingo se podrá disfrutar de un momento especial en los cielos del archipiélago canario, donde la luna, el cielo y el tono rojizo tomarán un protagonismo particular.

