Odontología y Cirugía Estética en IKIGAI

La filosofía de IKIGAI es cuidar nuestra salud interior y exterior para fomentar nuestro bienestar, ahondar en nuestra autoconfianza y vivir una vida más plena. En este contexto, nuestra salud y estética bucal es fundamental. Nuestra boca ocupa un tercio de nuestro rostro, es el centro de nuestra imagen y una buena sonrisa no solo nos hace sentir mejor sino que nos da confianza y muestra a los demás nuestra belleza.

El odontólogo Luis Poggio, de Hospitales San Roque, es el profesional que está al frente de este servicio en IKIGAI. Lo más importante y fundamental, explica, es partir de una boca sana, lo que incluye la salud de nuestros dientes, encías y tejidos. A partir de ahí, señala el experto, se puede acceder a una variada carta de servicios que nos permite mejorar nuestra imagen, como el blanqueamiento dental o el tratamiento con carillas cerámicas, entre otros.

El consejo experto y profesional del odontólogo impedirá lo que habitualmente llamamos «bocas de serie». «Para nosotros no hay dos personas iguales, individualizamos y adaptamos cada tratamiento a la cara y facciones particulares de la persona concreta», explica Poggio, porque precisamente esta consulta personalizada es el pilar de IKIGAI.

Previamente, señala, se han estudiado los rasgos de la persona, es «un enfoque integral de la odontología que se ayuda de otras disciplinas», señala el doctor Poggio. «La cara se divide en tres tercios y la boca es un 33% de la cara, con ella sonreímos y nos comunicamos, nuestra boca llama la atención, así que su estética genera confianza. Mucha gente se tapa la boca cuando sonríe o hacen muecas extrañas para tapar defectos, eso hace que afecte al carácter de la personas, que se puede hacer más reservada e insegura», explica Poggio.

Las mujeres siguen siendo las más preocupadas por su estética bucal, afirma el odontólogo: «Ellas van ocho pasos por delante, no solo en cuestión de estética, también en salud bucal». Sin embargo, reconoce el experto, en los últimos 10 o 15 años hay más información y la ciudadanía es cada vez más consciente de la importancia de la salud bucal. Aún así, añade, «es una labor continua, no se puede detener en un punto, es un aprendizaje en el que hay que seguir insistiendo». Y advierte de los peligros de los tratamientos en cadenas y franquicias que ofrecen pocas garantías de calidad. «Históricamente el protésico dental ha sido protagonista del intrusismo en nuestra profesión y ha tratado al paciente como un odontólogo, cuando no lo es». Por eso es importante, insiste, que los pacientes se aseguren de que van a recibir tratamientos con la garantía profesional que solo pueden ofrecer establecimientos profesionales.

Estética. Aliada de la Odontología es la Cirugía Plástica, disciplina que aporta tratamientos más complejos cuando nos fijamos estéticamente en la región facial, explica el cirujano Jaime Ospina, que dirige este servicio en IKIGAI. En este espacio, señala el experto, «acercamos la cirugía plástica estética a una zona más céntrica de la ciudad» facilitando a los pacientes la consulta.

«La cirugía y medicina estética tienen como objetivo mejorar o incluso modificar algunas características anatómicas del paciente, tanto a nivel facial como corporal, con el objetivo de que tenga un aspecto más atractivo y juvenil. Para ello, se pueden utilizar técnicas invasivas como la cirugía que obtiene resultados más llamativos, así como técnicas no invasivas como inyecciones y aparatología. El tipo de tratamiento se elige en función del diagnóstico de inicio, las características del paciente y el tipo de resultado que desea, pero siempre se trata de un tratamiento personalizado y adecuado a cada paciente», señala Ospina.

En este servicio se ofrecen tratamientos de cirugía estética facial, tóxina botulínica, cirugía estética corporal, rellenos de ácido hialurónico, cirugía estética de la mama, mesoterapia con vitaminas, cirugía estética masculina, radiofrecuencia facial y corporal para la flaccidez o láser depilación, entre otras, todo ello bajo la supervisión de especialistas cualificados y profesionales expertos que garantizan los mejores resultados sin riesgo para la salud.

Los tratamientos que se pueden ofrecer desde la cirugía plástica «influyen muchísimo en la autoestima de la personas y en la forma en la que interaccionan con su entorno social. No deberían juzgarte por tu aspecto, pero muchas veces los pacientes tienen afectada su autoestima y nosotros ayudamos a que la recupere», explica el especialista. «Hay pacientes que estando bien en general se pueden sentir mal por algún aspecto en concreto. Con nuestra ayuda ganan mucha confianza. Lo ves hasta por la ropa con la que llegan en las revisiones. Una persona que vino la primera vez con ropa ancha o muy maquillada y que, después del tratamiento aparece con prendas que marcan la silueta o con menos maquillaje», resalta el doctor Ospina.