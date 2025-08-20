La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos Tres jóvenes originarios de Agüimes relatan que la Policía Local de Agüimes y la de Santa Lucía no les dio soluciones cuando hallaron a los animales perdidos y desorientados

Ariadna Ruiz Trujillo Agüimes Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:16 | Actualizado 13:25h. Comenta Compartir

Tres vecinos de Agüimes hallaron el pasado martes, alrededor de las 20:00 horas, a tres perros abandonados en la GC-550, la carretera que conecta Agüimes con Santa Lucía de Tirajana. Según relataron los testigos, los animales se encontraban en buen estado de salud, aunque desorientados y en situación de riesgo por el tránsito de vehículos en la vía. Ahí empezó «una odisea» para localizar dónde dejar a los canes acogidos y seguros.

Ante el desconocimiento sobre cómo actuar pero con la intención de ayudar a los animales, relatan que contactaron con la Policía Local para conocer el procedimiento a seguir. Primero llamaron a la Policía Local de Santa Lucía, donde, según uno de los testigos, se les respondió «de forma brusca» que la zona correspondía al municipio de Agüimes y, por tanto, no podían intervenir.

Acto seguido, contactaron con la Policía Local de Agüimes, que, según relataron, tampoco mostró disposición a ayudar. Los agentes les comunicaron que la carretera correspondía al Cabildo de Gran Canaria y que, por tanto, no tenían competencia ninguna en la recogida de los animales. En ese momento, la policía les planteó dos posibles soluciones: dejar a los perros en el lugar donde habían sido encontrados, pese al riesgo, o hacerse cargo de ellos y trasladarlos a una protectora o albergue.

Los jóvenes, que buscaban una solución para los animales, aseguraron que las llamadas «no sirvieron para nada, nos dijeron lo que ya sabíamos». Intentaron contactar «con protectoras, albergues y voluntarios de la zona, pero nadie respondió» para brindar asistencia a los perros.

Finalmente, los tres perros fueron trasladados a la clínica veterinaria 'Happy Pet' en Vecindario donde comprobaron que ninguno de los tres perros tenían chip de identificación. Según un trabajador de la clínica, el ayuntamiento de Santa Lucía finalmente se hizo cargo de los perros y actualmente están acogidos en el Centro de Protección Animal de Santa Lucía.

Aunque al final el Ayuntamiento de Santa Lucía asumió la responsabilidad y los perros fueron acogidos en el albergue del municipio, los jóvenes critican la «falta de intervención inicial y la escasa colaboración entre las distintas administraciones.» «En medio de la carretera el perro pertenece al Cabildo, pero si hubiera estado más atrás, ¿Ya hubiera pertenecido al Ayuntamiento?», cuestiona uno de los testigos. Por suerte, ya están a salvo.