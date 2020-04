Ocho errores para una segunda oleada

La curva de contagios y fallecidos por la Covid-19 comienza a descender. Las autoridades sanitarias se preparan para otro escenario, mientras surgen propuestas para relajar el confinamiento y retomar la normalidad en una «desescalada» progresiva. Con la amenaza de un segundo repunte, como ha sucedido en otros países, Margarita del Val, experta en Inmunología Viral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ), repasa las acciones que podrían repetir los escenarios de emergencia. «Lo más grave sería no aprender de toda la experiencia de la fase de escalada», afirma esta investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. «Lo que determina la incidencia es la disponibilidad de carne fresca, gente que no ha visto el virus y se puede contagiar. De eso hay todavía mucho».

1. Exceso de confianza

La escurridiza precisión de las cifras obliga a la cautela, sobre todo cuando se han recogido en las comunidades autónomas con distintos protocolos. «Los datos no son fiables», mantiene Del Val. «Por otra parte, se dice que la incidencia bajará en verano y volverá en otoño, pero eso no se sabe con este virus. En otros países ha aparecido al final del verano, como en Argentina. El virus de 1918 tuvo una segunda oleada en agosto, sin importar el hemisferio, y este coronavirus repuntó en Hong Kong a las tres semanas. No nos podemos confiar».