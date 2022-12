Obligan a una niña de 3 años a bajar de un autobús en Valencia por no llevar mascarilla

Un vecino de Valencia, residente en la zona de Cortes Valencianas, ha denunciado ante la Policía Nacional que un conductor de la EMT no le permitió subir en un autobús junto a su hija de tres años el domingo 4 de diciembre porque la menor no llevaba mascarilla, cuando como recuerda el progenitor, «en el BOE dice claramente que no es obligatorio para niños de tan corta edad, sólo se exige a partir de los seis años», tal como denunció el viajero en declaraciones a Radio Valencia.

El afectado, además, interpuso al día siguiente una queja en la oficina de Atención al Cliente de la EMT y también la ha remitido por trámite online a la concejalía de Movilidad que dirige Giuseppe Grezzi.

El viajero, en el testimonio recogido en la emisora de radio, explica que acudieron a Nuevo Centro para disfrutar de las atracciones navideñas y ver a Papa Noel y «a la vuelta, a las 20.01 horas, me dispuse a montar en la línea 62 de la EMT y el conductor me pregunta si llevaba mascarilla y me la puse«. Añade que »acto seguido me preguntó por qué no la llevaba mi hija y le respondí que como era menor de tres años que no era obligatorio llevarla«.

Según este viajero, «le comenté que en el BOE dice claramente que es obligatorio a partir de los seis años y que los menores de esa edad no la llevan ni en recintos hospitalarios y que incluso que en el caso de menores de 3 años no es recomendado por Sanidad porque se pueden ahogar».

El denunciante alega que «entonces el conductor del autobús me dijo que si no se ponía la niña una mascarilla que el autobús no seguía la ruta y me espetó a voces que nos bajáramos». Según el viajero, «el conductor comentó que si mi hija respiraba puede infectar, como todo el mundo y que o se la ponía o que bajáramos».

Entonces este padre relata que tuvo que volver a casa, «con una distancia de 2,5 kilómetros, y a esas horas que hacía frío y sin ropa acorde al frío considerable, andando y con mi hija al brazo». Y en declaraciones a Radio Valencia se pregunta «qué hubiera pasado si llega a ser una mujer embarazada con su hija o un abuelito con su nieta, cómo hace para ir 2,5 kilómetros con la niña al brazo».

Fue cuando este padre dejó a su hija en casa, cuando se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional a interponer la denuncia y, al día siguiente trasladó la queja a la EMT y a la concejalía de Movilidad. «Y he hablado con el defensor del menor y me ha dicho que si en 15 días no responde favorablemente la EMT que se lo diga».

Este usuario de la EMT añade que «podría haber llamado en ese momento a la Policía Local y que le aclarase al conductor que la niña no estaba obligada a llevar mascarilla, pero como iban 30 o 40 personas en el autobús...». Incluso hace un llamamiento para que si alguno de los pasajeros del autobús 62 presente quiere facilitar su testimonio, que se dirija a la emisora.

Desde la EMT han reconocido que sí ha llegado el escrito de denuncia y añaden que «se va a revisar internamente, como hacemos con todo lo que llega a la Oficina de Atención al Cliente».