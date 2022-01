34 de los 88 municipios canarios no ofertan plazas públicas de infantil de 0 a 3 años La Plataforma por el 5% cree «meritorio» el plan de Educación de aumentar la escolarización del primer ciclo al 40% y abrir los colegios a esta etapa

En 34 de los 88 municipios canarios no existen plazas públicas para el ciclo de 0 a 3 años. Así lo recoge el borrador del 'Plan estratégico para el primer ciclo de Educación Infantil' que el Gobierno prevé aprobar en febrero y con el que pretende llegar a una tasa de escolarización en esta etapa del 40% en 2025. Ahora solo el 23,4% de la población canaria de esta edad va a una escuela infantil y la mayoría va a centros privados. Además, según el diagnóstico del propio plan, la oferta de plazas totales para esta franja de edad es desigual entre islas y se observan «grandes diferencias entre unos municipios y otros dentro de la misma isla».

LAS CLAVES Por porvinciasen la provincia occidental. Santa

Firgas. Es el

Carlos Quesada, de la Plataforma por el 5% en la Educación, avanzó que aún no habían analizado el proyecto en profundidad, pero que, en principio, «es meritorio que el plan se publique, porque es un paso adelante». También valora positivamente la creación de las nuevas plazas, aunque cabe preguntarse, añadió, si la nueva oferta va a reducir la brecha con la media estatal hasta cerrarla, Para la Plataforma, recordó Quesada, cada año que pasa sin que se creen esas nuevas plazas significa generaciones de menores a los que se les reduce su potencialidad educativa.

Si se hace el análisis por islas del número de plazas públicas ofertadas actualmente en Lanzarote es una de las más damnificadas. En esta isla los municipios de Haría, San Bartolomé, Tías, Tinajo y Yaiza no cuentan con plazas públicas para los más pequeños, aunque tienen una población de 0 a 2 años de 1.676 niños y niñas. El plan reconoce lo «escasa» que es la oferta existente y destaca el caso de Haría y Tinajo, en donde no existen tampoco plazas privadas. O la de Arrecife, que aunque su población de 0 a 2 años casi cuadriplica a la de San Bartolomé, solo cuenta con plazas para un 7% de los menores de 0 a 2 años. En total Lanzarote solo cubre un 10,7% de las necesidades de este ciclo educativo entre plazas públicas y privadas.

Fuerteventura alcanza hasta el 15,15%, aunque ni Antigua ni Betancuria, dos de los seis municipios de la isla, ni cuentan con ninguna plaza pública o privada de este ciclo. En cambio en otros municipios, como La Oliva y Pájara, llega hasta el 25% aportando la mayor parte los centros públicos.

Gran Canaria es la isla de la provincia de las Palmas con más plazas alcanzando al 33,1% de la población infantil de 0 a 2 años. El 14,8% son públicas y el resto privada. Con todo, 10 de sus 21 municipios no ofertan plazas públicas: La Aldea, Artenara, Moya, Santa Brígida. Santa María de Guía, Tejeda, Teror, San Mateo, San Bartolomé de Tirajana y Arucas, que en total cuentan con 1.098 niños y niñas de 0 a 2 años. Y al contrario, hay municipios, como Firgas, que llegan al 72,2% de la población escolar de esta franja etaria mientras la capital grancanaria solo ofrece un 19,1% de plazas públicas u un 32,8% de privadas.

En Tenerife, solo ocho de sus 31 municipios no cuentan con plazas públicas. Destaca Arona, que a pesar de ser una de las localidades con mayor número de niñas y niños de 0 a 2 años solo cubre a un 6% de su población con un 4,7% de plazas públicas. En La Gomera tres de los seis municipios no cuentan con plazas públicas, sin embargo, resalta el plan, el número de plazas en dos de sus municipios, Agulo y Vallehermoso, supera a la población de esa edad que reside en ellos, un 566,7% en el primer caso , lo que hace suponer, añade, «que algunos municipios están dando cobertura a población de municipios colindantes». En El Hierro no hay ni plazas públicas ni privadas para los 189 niños y niñas de esta edad, mientras La Palma es la de mayor porcentaje de plazas públicas cubriendo al 43,6%.