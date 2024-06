Ampliar La madre superiora del convento de Belorado, Sor Isabel de la Trinidad, y otras dos monjas cismáticas, a su salida del juzgado de Burgos tras denunciar a Iceta. Efe

Las monjas se atrincheran en Belorado y no entregarán las llaves al arzobispo de Burgos Las religiosas acusan a Mario Iceta de querer impulsar una «trama inmobiliaria» y aseguran que no atenderán ninguno de sus requerimientos porque no reconocen su autoridad