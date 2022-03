La mitad de los jóvenes creen que las mujeres quieren tener más poder que los hombres

Casi la mitad de los jóvenes españoles (un 47%) opina que con el pretexto de la igualdad las mujeres pretenden tener más poder que los hombres. Así lo pone de manifiesto el estudio 'Perspectivas sobre la igualdad, el feminismo, la violencia machista y las relaciones afectivo-sexuales', de la Fundación SM, que ha indagado en el asunto a través del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica.

Mayte Ortiz, directora de la Fundación SM, aduce que los interrogados reproducen opiniones que están en el ambiente social. Por eso no ex de extrañar que un 18% de los jóvenes considere que la violencia machista no existe y que es «un invento del feminismo».

El trabajo sociológico, realizado entre 1.592 jóvenes de 14 a 29 años de España, Chile, México y Brasil, pulsa la opinión de la juventud en torno a la igualdad de género y el feminismo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Más motivo para la preocupación. Entre los jóvenes ha calado la idea, en un 56%, de que existen mujeres que se aprovechan de las leyes contra la violencia machista para lanzar acusaciones falsas contra los hombres, Según datos de la Fiscalía General del Estado, estos supuestos nunca han superado el 0,0074 % del total de denuncias por violencia de género presentadas desde 2019.

Con todo, Mayte Ortiz dice que es esperanzador que ocho de cada diez jóvenes españoles afirmen que habría que darle más importancia a la formación sobre igualdad de género en los centros educativos.

La encuesta revela la impreisón de los jóvenes en torno a la equidad: el 87% de los jóvenes españoles estima que la igualdad de género debería ser igual de importante para hombres y mujeres. Mientras, 4 de cada 5 chicas españolas consideran que deben esforzarse más para demostrar que merecen sus puestos, frente a la mitad de los chicos.