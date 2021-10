«Hay miedo a la recaída y ese miedo requiere tratamiento psicológico»

Cuidar los hábitos de salud

El oncólogo Álvaro Rodríguez-Lescure. / R. C.

Una de las principales preocupaciones de FECMA es el cáncer de mama metastásico y las recaídas de las pacientes con cáncer de mama. Algo que también comparte el doctor Álvaro Rodríguez-Lescure, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche (Alicante), que es consciente de que hay células cancerígenas muy resistentes a los tratamientos, tanto farmacológicos como de quimioterapia y radioterapia . El experto, no obstante, incide en la importancia de cuidar los hábitos de salud, y aboga especialmente por el ejercicio físico regular combinado con una dieta adecuada. «El cáncer de mama metastásico es la parte negativa. Es más difícil de curar, aunque hay excepciones», afirma. Por ello, propone mejorar los tratamientos. »El cáncer de mama recibe mucha inversión, pero siempre será insuficiente». A su juicio, el Sistema Público de Salud debería habilitar las vías para que la investigación fuese una parte esencial del personal médico ya que, según apunta, gran parte de las inversiones en cáncer de mama dependen de las compañías farmacéuticas. «La investigación básica es la misma que hace diez años. Y no se mejora», asegura el doctor, que cree que «todo depende en gran medida de mucho voluntarismo de grupos de personas e instituciones, pero no de forma reglada».