Los meses con más olas de calor en Canarias son agosto, septiembre y octubre La más larga duró 16 días y se produjo en octubre de 2023, el año en que hubo más fue 2012 y la primera desde que hay registros data de 1976

Que la memoria climatológica personal es relativa se confirma cada verano, cuando no falta quien asegura que hace más calor que nunca y que las temperaturas son las más altas que se hayan registrado antes. Por el contrario, la memoria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), basada en los registros históricos de sus estaciones, no falla, no olvida y no relativiza. Tampoco se precipita en sus juicios y no refleja las olas de calor hasta determinar correctamente los parámetros climatológicos registrados.

Esa memoria científica señala que sin sumar la última ola de calor, la registrada este mes de agosto y que todavía está pendiente de un estudio detallado, Canarias acumula 57 episodios climatológicos de esta naturaleza desde 1975. De ellos el de mayor duración temporal sigue siendo el que se produjo en octubre de 2023, que se extendió durante 16 días y afectó a las dos provincias del archipiélago.

Aquella ola de temperaturas máximas seguirá siendo la más larga hasta ahora porque la de este mes de agosto no se prolongó tantos días. «Puede estar entre las más duraderas, pero no llegará a la de octubre de 2023», adelanta Víctor Quintero, director del Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife de la Aemet, quien explica que «comparar cualquier episodio de este tipo con los ya testados no es aceptable formalmente».

Quintero señala que no pueden equipararse los avisos meteorológicos por temperaturas extremas, que no dejan de ser una predicción de que el termómetro superará ciertos umbrales, con olas de calor, que sólo se incorporan a los listados de la Aemet tras un análisis detallado por días, estaciones de referencia y datos actuales e históricos, un procedimiento que habitualmente se hace en la sede central de la Agencia y sólo en ocasiones desde las delegaciones canarias.

Esas estaciones de referencia, de las que existen datos desde 1975 que permiten calcular en qué medida se incrementan las temperaturas en relación a la media, están repartidas por seis de las siete islas, todas excepto La Gomera, detalla.

La memoria de la Aemet sobre las olas de calor en el archipiélago desvelan que el año en que se produjeron un mayor número fue 2012, cuando se contaron seis, curiosamente una en cada uno de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La primera desde que se registran estos episodios tuvo lugar en 1976 y figura como la segunda de mayor duración porque se extendió durante 14 días de agosto de aquel año.

Por meses, el que suma un mayor número de estos fenómenos climatológicos es agosto, con 19 olas de calor desde 1975, por delante de septiembre (14) y de octubre (10).

Revisión de su temporalidad

Hasta el año 2022 la Aemet sólo estudiaba las que se producían en las islas durante los tres meses de verano, de junio a septiembre, pero a raíz de la registrada en octubre de 2023 sus responsables en Canarias decidieron revisar sus datos y hurgar en ellos en busca de episodios que sospechaban que se habían producido pero no se habían analizado como tales.

El resultado de esa revisión fue la confirmación de que la ola de calor que se produjo en octubre de 2023 no era la primera que se había dado en ese mes. Tampoco era la segunda ni la tercera. Era la décima, es decir, hubieron nueve más desde 1975 hasta entonces.

También se confirmó que estos episodios se habían producido en otros meses que no aparecían hasta entonces en sus listados: uno en abril de 2008, uno en mayo de 2007 y uno en noviembre de 2012. Así, de esa revisión de las olas de calor se dedujo que en el archipiélago se han dado desde abril hasta noviembre, es decir, en ocho de los doce meses del año.

52 en las islas occidentales, 40 en las orientales

La memoria climatológica de la Aemet descarta la idea de que las olas de calor afectan más a Gran Canaria que a ninguna otra isla. Los datos, que en cualquier caso no están insularizados sino que son provinciales, lo desmienten.

De las 57 contadas hasta ahora en las islas, 35 se produjeron a la vez en las dos provincias y de las 22 restantes 5 se registraron en exclusiva en Las Palmas, mientras que las otras 17 se limitaron a las islas occidentales. Es decir, de las 57 registradas desde 1975, 52 se dieron en Santa Cruz de Tenerife y 40 en Las Palmas.

Al respecto, Víctor Quintero explica que normalmente las olas de calor en Canarias resultan de la entrada de una masa de aire cálido desde África, un fenómeno que afecta primero a las islas orientales y después a las occidentales pero que, por la estabilidad atmosférica que lo acompaña, se mantiene un mayor número de días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

También es cierto, agrega el técnico de la Aemet, que la vertiente sur de Gran Canaria, debido a su orografía, es la zona de Canarias «que más tarda en refrescarse por el régimen de los alisios» que pone fin a los episodios de temperaturas extremas. En ella el aire caliente se queda estancado un mayor número de días, lo que no significa que las olas de calor duren más tiempo en la mitad sur de esta isla.

La Aemet define ola de calor como aquel episodio climatológico de al menos tres días consecutivos en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran temperaturas máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000.