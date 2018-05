Melchior denunciará a quien le atribuya abusos sexuales

Dulce Xerach, que desempeñó varios cargos públicos en el Gobierno canario, el Cabildo tinerfeño y el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha hecho público a través de Twitter que un político "que aún tiene poder" abusó de ella en Tenerife hace 27 años y luego le cerró puertas por no plegarse a sus deseos.

La exdiputada ha declinado dar el nombre del autor de esos abusos -aunque varias personas le han invitado a hacerlo, entre ellas diputadas del actual Parlamento canario-, pero sí ha precisado que lo que sufrió no fue una "violación" sino un "abuso sexual".

Sin embargo, un tuit lanzado anoche por la jueza de Las Palmas de Gran Canaria y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, ha disparado todo tipo de especulaciones sobre Ricardo Melchior, un histórico de CC en Tenerife que en la actualidad preside la Autoridad Portuaria de Santa Cruz.

En ese mensaje, escrito como respuesta a la revelación que acababa de hacer a través de la red social Dulce Xerach, Rosell preguntaba si el abusador "se llama como un rey corazón de león y se apellida como un rey mago".

En declaraciones a la cadena Ser al ser preguntado por el mensaje de la magistrada, Ricardo Melchior ha anunciado que emprenderá acciones legales contra aquellos que relacionen su nombre con este tema "triste, feo y asqueroso".

Victoria Rosell ha borrado esta mañana el tuit en el que jugaba a dar pistas sobre el supuesto abusador y, en su lugar, ha publicado otro con una explicación.

"He borrado el tuit de respuesta a un #cuéntalo (la etiqueta que estos días anima en Twitter a las mujeres españolas que hayan sufrido abusos a no callarse y a denunciar lo que han sufrido) no porque fuera nada ilegal, sino porque creí que ella (Dulce Xerach) daba pistas para adivinar el cargo público a quien tuvo que resistirse", apunta.

Y añade: "Si lo entendí mal, prefiero rectificar a que los acosadores le den la vuelta a la campaña".

La agencia Efe se ha puesto en contacto con Dulce Xerach, que ha declinado hacer declaraciones adicionales a lo que ha publicado en Twitter.