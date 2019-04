El legado de Greta cala en Canarias: «Podemos hacer algo por el planeta»

Hace poco más de dos semanas fueron capaces de sacar a las calles de la capital grancanaria a más de 2.000 jóvenes para llamar la atención sobre el cambio climático. No vaticinaron el éxito. Stefanie Manns, María Hernández, Ruth Brito y Rut Ramos quisieron tomar el testigo de Greta Thunberg, la joven sueca que inició el movimiento Friday for Future (FFF). «No nos esperábamos tanta repercusión», dice Ruth. «Había gente de diferentes edades. Vimos a muchísimos jóvenes y participaron muchos colectivos como la Red Feminista, Ben Magec, Salvar Agaete...». «Es que se movió mucho en las redes sociales», apunta Rut.

¿Basta que una persona se movilice para impulsar a las demás? Todas coinciden en que el coraje de Greta las inspiró para movilizarse, pero cada una tiene su propia historia.

«Yo llevaba tiempo dándole vueltas al tema del cambio climático y cómo repercute en todo. Un día me escribió Álvaro [Hernández (17 años)] y me dijo ‘Tenemos que cambiar el mundo’», explica Andrea Orihuela (17 años). Antes, en clase, en un ciclo de Química Ambiental, abordaron «el tema de los plásticos y cómo llegan al mar». A partir de ahí, confiesa Andrea, «empecé a plantearme las cosas».

Por su parte, Álvaro dice que por su alergia «siempre» ha sentido preocupación por el clima. «El tiempo muy extremo me daña. Siempre quise ayudar, pero no encontré la forma hasta que apareció FFF. Lo vi como una oportunidad perfecta no solo para conectar con el colectivo sino también para integrarme y ayudar. Para trabajar en Gran Canaria por FFF». La alergia también impulsó a Yanira Rosa León (18 años) a preocuparse por el cambio climático. «Con FFF descubrí la manera de participar activamente», relata.

Stefanie (24) desde pequeña prefería comprar libretas de papel reciclado. «Estaban justo al lado de las de papel normal y siempre me preguntaba por qué los demás compraban esas», rememora, pero también tienen que ver «con el veganismo». Stefanie cree que el debate sobre el cambio climático, en muchas ocasiones, se enfoca mal. «Es como hablar de un ratón en la cocina cuando hay un elefante», ironiza. María Hernández (14 años), por su parte, asegura que cuando era pequeña e iba a la playa «cogía una bolsa» para recoger basura por la arena. Hace un tiempo se hizo vegana, y en ese entorno, narra, descubrió las consecuencias del cambio climático.