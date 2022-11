Los médicos temporales se movilizan: «La sanidad pública no es prioritaria»

Los médicos especialistas hospitalarios temporales de Canarias, unos 2.200 en las islas, están convocados a una huelga indefinida a partir del 2 de diciembre. El objetivo, forzar al Gobierno de Canarias a que incluya en la próxima oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria un número suficiente de plazas que permita consolidar los puestos del personal temporal y, por otra parte, establecer unos baremos que primen a quienes han estado trabajando en situación de abuso de temporalidad.

«Nos han empujado a la huelga a empujones», sostiene la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Canarias y portavoz de la Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales, Dácil García.

ALGUNAS CLAVES Última oportunidad En la mesa sectorial de Sanidad prevista para hoy, sindicatos y miembros del Gobierno podrían abordar el conflicto

Respaldo Según los convocantes, la huelga cuenta con el respaldo del 70% de los médicos especialistas temporales de Canarias

Solo en hospitales Los médicos de Atención Primaria no están convocados pese a sufrir temporalidad. La huelga afectará la atención hospitalaria

«A fecha de hoy, a menos de un mes de la publicación de la convocatoria, no tenemos un número suficiente de plazas en la convocatoria extraordinaria que cubran los puestos temporales. Y sin plazas, no habrá una OPE justa. Tampoco la baremación es lo suficientemente garantista con los médicos de las unidades que no han tenido oportunidad de consolidarse porque la administración no ha hecho las oposiciones cuando tocaba, cada dos años y ahora corren el riesgo de que esas unidades especializadas se desintegren y afecten a la población incidiendo en la calidad asistencial que reciben los pacientes», asegura la miembro del comité de huelga. Además, García sostiene que los baremos establecidos para las oposiciones de consolidación del personal temporal de otras consejerías, como por ejemplo de la administración general, son más ventajosos. «El Gobierno canario puede hacer algo más por los sanitarios, pero no somos prioritarios», sostiene García que lleva doce años en situación de temporalidad.

«Para el Gobierno de Canarias la gestión de la sanidad pública no es prioritaria. Hemos demostrado que somos esenciales y que hace falta más médicos, pero no están ni las plazas ni los baremos para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo», lamenta García sobre una inestabilidad laboral que afecta a siete de cada diez médicos de Canarias.

Según los cálculos de la Confluencia de Médicos y Facultativos temporales de Canarias, la convocatoria extraordinaria de consolidacióndeja descubiertas alrededor de 135 plazas. «No es un proceso cerrado. Está abierto a aspirantes de otras comunidades autónomas que pueden cubrir estos puestos y quitarle el trabajo a alguien que lleve más de 15 años en un puesto», recuerda García.

En esta situación está la mayor parte de la plantilla del servicio de Enfermedades Infecciosas del HUC, en el que trabaja la especialista. «El 80% del personal no está consolidado y de diez plazas, solo salen dos», lamenta.

No obstante, García confía en que la Consejería de Sanidad estudie nuevamente las condiciones de la oferta pública de empleo e incorpore las plazas que faltan para cubrir los puestos temporales. «Estamos expectantes por saber qué pasará en la Mesa Sectorial», indica la integrante del comité de huelga sobre una reunión prevista para hoy y en la que no podrán intervenir los representantes de los médicos temporales por no contar con representación sindical en el organismo. «Aunque no estamos en la Mesa Sectorial estamos legitimados para hablar con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como miembros del comité de huelga», recordó.