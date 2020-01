Sin dinero, abandona a su perra en una iglesia

El diario británico ha publicado la carta que un hombre dejó en el collar de su perra tras abandonarla en la iglesia del Sagrado Corazón de Blackpool el pasado 18 de diciembre. «Por favor, créame cuando digo que no lo he hecho tan fácilmente», así comenzaba la nota de disculpa del hombre que abandonó dentro de una iglesia a su amada perra.

«Mi perra significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero ahora para ella. La vida me ha dado un giro realmente malo y no podía imaginarla estando afuera en la calle conmigo hambrienta y muerta de frío. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo» según publica el diario. La perra fue llevada a la perrera tras ser encontrada en la iglesia.