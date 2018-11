Envenenamiento masivo de gatos en Tunte

«Mi gato salió a la calle y volvió con los síntomas del veneno. Estaba muy agresivo y cuando salió de nuevo lo seguí y me encontré a varios gatos muertos y otros agonizando por el efecto del veneno. Llamé a la Policía Local, al ayuntamiento, a las protectoras y al Seprona, pero me dijeron que no podían hacer nada. Estoy a la espera de que los agentes del Seprona vengan durante este miércoles para entregarle tres de los animales envenenados que tengo guardados en mi garaje y una muestra de la comida que se les dejó en la calle para que investiguen las causas. No es la primera vez que envenenan a los animales en la zona», manifiesta Guacimara, indignada por el maltrato a estos animales.