Los malos humos de Renfe

Imagen tomada por el viajero que tiene previsto presentar hoy la reclamación. / R. C.

Los viajeros del vagón 4 del Intercity Torre del Oro que el pasado viernes por la tarde cubría el trayecto Barcelona-Cádiz echaban humo. En uno de esos 'descansillos' entre vagón y vagón, un grupo de chicas celebraban una despedida de soltera sin mascarillas y fumando un cigarrillo tras otro. Ataviadas como para cantar una jota (pantalón negro, faja roja y camisa blanca), lo que cantaba era el jaleo que estaban montando, sin mascarillas (lo que está prohibido pues, como se sabe, en el transporte público se mantiene la obligatoriedad de su uso), con tabaco y bebidas, molestando con el humo a los pasajeros del tren.

Uno de ellos, Javier Doncel, un viajero de 35 años, sintió «un ataque de ansiedad» y poco antes de apearse del tren en la estación de Córdoba comunicó su queja al revisor «porque hasta ese momento no había aparecido». Todo lo que, según Doncel, obtuvo por respuesta fue que presentara una hoja de reclamaciones a Renfe, cosa que se dispone a hacer este mismo lunes.

Es el Intercity Torre Oro, tren 00697. Ahora mismo, despedida de soltero fumando. @renfe no hace nada. @policia baje a la despedida de soltero en Córdoba. Esto es una vergüenza. pic.twitter.com/bKnhWOfVUc Nofumadores (@nofumadores) April 22, 2022

Con todo, Doncel tomó imágenes de la fiesta y trasladó su malestar a la ONG Nofumadores, que lleva desde 2004 reclamando el derecho a un aire sin humos y a que se endurezcan las medidas antitabaco sobre todo para proteger a los más jóvenes. La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, ha puesto el grito en el cielo por la inoperancia de Renfe a la hora de atajar este episodio de malos humos en el tren de Barcelona a Cádiz, y ha exigido a la empresa que expediente al personal del Intercity Torre del Oro por dejación de funciones. «Las mujeres fumaban y bebían mientras el personal permanecía escondido en la cabina sin actuar y sin llamar a la policía», dice Fernández Megina, que califica el episodio de «una fiesta de cigarros con la aquiescencia de Renfe».

Fiesta sin mascarillas

«En cuatro horas no se pasaron ni a pedir los billetes», dice la presidenta de Nofumadores y añade: «Los guardias de seguridad, revisores e interventor del tren, permitieron una fiesta sin mascarillas y con cigarrillos mientras todos los demás pasajeros del tren sufrían el humo del tabaco. Se incumplieron varias leyes, entre otras la que prohíbe fumar desde 2005 en cualquier medio de transporte público. Esas personas tenían que haber sido inmediatamente expulsadas del tren». E insiste en «la extrema negligencia de los empleados de Renfe, quienes se inhibieron de forma vergonzosa cuando tenían que haber llamado a la policía, denunciado y haber echado del tren a las infractoras».

Un viajero se quejó de que un grupo de mujeres que celebraban una despedida de soltera en el tren con cubatas, tabaco y sin mascarillas

Renfe, por su parte, está estudiando el asunto, pero aún no ha comunicado ninguna medida oficial. «Respecto al incidente que denuncian estamos recopilando toda la información para tomar las medidas que correspondan. Agradecemos que nos hayan puesto en conocimiento estos hechos para poder evitar que se puedan repetir en el futuro», ha dicho Renfe a preguntas de este periódico. «Renfe no tolera este tipo de actitudes en sus trenes. Cuando se detectan comportamientos incívicos se avisa a los viajeros implicados y si fuera necesario se pone en conocimiento de la policía», añade la compañía, que sin embargo, ese día no lo hizo, a tenor de las declaraciones del viajero afectado.

«Que en pleno siglo XXI esto suceda en España muestra como todavía somos una tabacocracia atrasada», reitera Fernández Megina. El viajero que sufrió un ataque de ansiedad tiene previsto presentar hoy mismo una reclamación oficial. Javier Doncel contactó con la ONG para pedirles ayuda y manifestarles su «estupor» ante lo que tuvo que soportar durante el trayecto Alcázar de San Juan-Córdoba, casi cuatro horas de viaje que compartió con las fumadoras, «un grupo de participantes en una despedida de soltera, que no solo cantaban y bailaban al son de sus móviles, sino que también practicaban botellón con cubatas y fumaban en el interior del tren sin el menor reparo».

El pasajero declaró que «la situación me resultó tan surrealista que no supe muy bien cómo actuar. ¿Qué hacer ante gente que no muestra el menor respeto ni consideración hacia el prójimo?». Finalmente se dirigió a las pasajeras, que le espetaron: «Estamos de fiesta, díselo al revisor». Tras varios intentos de encontrar un revisor, Javier llegó a la conclusión de que los revisores, ni estaban ni se les esperaba. Así las cosas, se vio obligado a aguantar una juerga «constante» durante todo el trayecto, en la que se fumaba en pasillos, cuartos de baño y andenes.

Contactar en tiempo real

Nofumadores trató de contactar con Renfe en tiempo real, «los cuales, lejos de optar por actuar en ese preciso instante y comunicarse con el Intercity infractor, instó a la organización a reclamar a través de su página web consintiendo infracciones continuadas en el trayecto Barcelona-Cádiz».

La asociación publicó asimismo varios tuits en los que se instaba tanto a la compañía ferroviaria como a la Policía Nacional a tomar medidas y parar esto, pero cayeron en saco roto. «Resulta lamentable que quienes velamos por la salud pública tengamos que enfrentarnos a empresas e instituciones que sistemáticamente se ponen del lado de un cigarrillo que mata y nos deja indefensos. Renfe debió inmediatamente expulsar a las infractoras del tren y ponerlas a disposición de la Policía Nacional».

Nofumadores recuerda a Renfe que «los pasajeros tienen todo el derecho a desplazarse de una manera cómoda y segura que incluya, además del derecho a no inhalar aerosoles ajenos, el no tener que padecer un botellón en el interior del tren. »De producirse infracciones en este sentido, lo menos que se puede esperar es una intervención rápida y eficaz por parte de la compañía o, en su defecto, de la Policía Nacional«, apostilla Raquel.