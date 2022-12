Una madre denuncia que el colegio expulsa a su hijo con síndrome de Asperger

Tiene 11 años y cursa 6º de primaria en el colegio Salvador Manrique de Lara, en Tafira, en la capital. Pero no va a clase. No puede. Está en casa desde el 5 de diciembre. Y por una resolución de su centro parece que no podrá volver más. No por ahora. Le expulsan con carácter definitivo «como autor responsable de conductas que perjudican gravemente la convivencia».

Su madre, Isabel Alonso, denuncia, sin embargo, que su hijo está diagnosticado de Trastorno de Espectro Autista (TEA), en concreto, del síndrome de Asperger, y que ese comportamiento alterado se debe a que no ha recibido la asistencia profesional que la ley obliga al centro. La más importante, un profesor o profesora de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Solo se le ha asistido con una auxiliar, cuya principal función es la de la contención.

La resolución obvia la discapacidad psíquica del menor

El equipo directivo del ceip ya ha concluido el expediente y ha resuelto la expulsión del niño por indisciplina, expresiones ofensivas, agresión física, actos intencionados que causan desperfectos y alteración del orden. Pero Isabel, a la que han rechazado todas sus alegaciones, subraya como primera irregularidad que la propuesta de resolución obvia la discapacidad psíquica de su hijo, del 39%, y el trastorno que padece.

Y todo ello, advierte su madre, pese a que Educación y el centro tienen plena constancia de ese diagnóstico, como figura en los dos informes psicopedagógicos, de 2016 y 2019, que le ha hecho al alumno el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Trastornos Generalizados del Desarrollo de Las Palmas, que pertenece a la Consejería de Educación del Gobierno canario.

CRONOLOGÍA 2 de diciembre El niño se altera cuando le anuncian que la clase va a ensayar un villancico. Grita e insulta. Su madre acudió al centro a llevárselo

5 de diciembre Incoan expediente de expulsión. Citan al niño a declarar hasta tres veces, pero su pediatra, su psiquiatra y su psicóloga lo desaconsejan. No acude

22 de diciembre El colegio desestima todas las alegaciones y resuelve la expulsión definitiva del menor. Su familia recurrirá ante Educación

Advierte la madre de que en el último, el de 2019, con el que se actualizó su evaluación psicopedagógica, el orientador escolar reconoce que el niño «muestra dificultades para autorregularse, mostrándose excesivamente impulsivo e irreflexivo en sus actuaciones», recoge textualmente. Añade que «le cuesta manejar sus emociones y comportamientos, según las situaciones en las que se encuentra».

Eso justo, advierte Isabel, fue lo que le pasó a su hijo el día 2 de diciembre, cuando reaccionó mal, con gritos y golpes, al anuncio de la profesora de que la clase iba a ensayar un villancico. «A mi hijo le encanta la música, pero no así, eso le estresa y se altera», explica Isabel. Por todo ello entiende menos aún que no mencionen su trastorno en la resolución, ni siquiera como circunstancia atenuante.

Otras dos veces más expulsado este trimestre

«Ya me lo expulsaron dos veces más este trimestre, siete días en octubre y cinco en noviembre», y en los dos casos, apunta ella, por situaciones similares, «porque pese a que en los informes pedagógicos se fija como pauta de trabajo que a mi hijo hay que anticiparle con tiempo las actividades, no lo hacen, y entonces la arma». De ahí la importancia del profesor de NEAE, dice, que es el que se coordina con el profesorado y fija las herramientas pedagógicas que precisa el niño.

Desde Educación solo apuntan que el trámite administrativo no ha concluido y que la familia aún tiene derecho a un recurso ante la Dirección Territorial de Educación, que deberá entonces pedir un informe a la Inspección Educativa. Es decir, que aún no está expulsado, pero el niño, mientras tanto, seguirá sin poder ir al colegio.

«No le echan por su actitud, sino porque he exigido sus derechos»

Isabel achaca estas expulsiones de su hijo al hecho de que ella, desde el inicio de curso, empezó a reivindicar por escrito las atenciones educativas que precisa el niño. «No le echan por su actitud, sino porque he exigido sus derechos».

Todo empezó cuando tomó conciencia de que su hijo nunca tuvo en el centro una profesora de NEAE, solo una auxiliar. «Me siento fatal por haberme dado cuenta ahora». Se queja de que tampoco se le ha puesto un profesor de apoyo. El niño ha ido pasando los cursos pese a que «tiene la letra de un crío de 5 años y de matemáticas solo sabe sumar y restar con llevadas».