El ex líder antivacuna italiano se arrepiente: «Hemos sido unos bastardos»

Pasquale Bacco era una de las figuras más prominentes del movimiento antivacunas italiano, y solía participar activamente en protestas y conferencias, donde muchas veces daba paso a alocuciones llenas de rabia.

Ahora está convencido de que el covid mata y que las vacunas son la solución. Su voz hoy en día la utiliza para decir realmente qué es el mundo sin vacunas.

En julio de 2021 habló ante los parlamentarios italianos y aseguró que las muertes no eran provocadas por el covid, sino por el uso de los respiradores mecánicos. Y el 15 de octubre de 2021 subió al escenario de una protesta en Roma y exigió a gritos al gobierno que respetara a los antivacunas.

Sin embargo, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera dejó en claro que la evidencia lo había hecho cambiar de opinión. Abrir los ojos de verdad, digamos. El cambio ocurrió cuando Bacco vio a un joven de 29 años morir por covid. «Él tenía en su móvil videos de mis discursos en las protestas de los no vacunados. La familia me dijo que el joven era mi fan», explicó Bacco, cuyas apariciones suelen alimentar a esos grupos que hablan de «genocidio» y «plandemia».

«No me lo dijeron con rabia, al contrario, y eso me hirió aún más. Siento que esa muerte fue por mi culpa. Y hasta ahora eso me pesa. Para mí no era un credo. Cuando vi la realidad con mis propios ojos, me di cuenta de que estaba equivocado», dijo el médico, que por dos años fue un activo militante contra las vacunaciones.

Bacco aseguró que ahora busca remediar sus errores. «Hablo, entrego antecedentes, intento que la gente abra los ojos. Me vacuné, estoy suspendido de la Asociación Médica por seis meses y no apelé porque estaba equivocado y acepto el castigo. Ser antivacunas puede ser un negocio y una oportunidad así convierte a un hombre en ladrón».