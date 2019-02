Las víctimas piden al papa un plan ante la «pandemia» de los abusos

Clima tenso

La reunión tuvo un clima cordial pero a veces tenso, según relataron a su salida ante una multitud de periodistas, enviados a Roma para cubrir esta cumbre.

Uno de los integrantes del grupo de víctimas era el español Miguel Hurtado, quien denunció los abusos que sufrió por parte de un monje del monasterio catalán de Montserrat y su encubrimiento y que salió de la reunión «decepcionado» por la falta de concreción.

«Ha sido una reunión honesta, pero me voy decepcionado, porque no me han presentado un proyecto concreto para luchar con esta pandemia global», lamentó, visiblemente irritado.

Hurtado, de 36 años, reconoció que, en cualquier caso, la Iglesia les ha escuchado y que durante el encuentro, dijo, «las víctimas no nos hemos mordido la lengua».