Las otras víctimas de un crimen machista

El 20 de febrero de 2013 la hermana de Luz Marina, Lucy, Rodríguez fue brutalmente asesinada por su marido delante de sus dos hijos, que entonces tenían cinco y siete años, y de su madre. El crimen de Guacimara Rodríguez dejó a una familia alegre y feliz «hundida y en estado de shock», recuerda Lucy. Y también dejó dos niños pequeños, una hipoteca sobre la vivienda, un coche a medio pagar, recibos de contribución, agua, luz.... Una vida «en el limbo» que tuvieron que resolver las otras víctimas de aquel asesinato machista, sin prácticamente ayuda y enfrentándose a las lagunas legales que se abren tras el crimen.

Al daño psicológico que sufren los hijos huérfanos, los hermanos y los padres –a ese «aprender a vivir con rabia y con dolor»– se suma, enumera Lucy, el daño institucional y el daño económico que tienen que sufrir.

«Sin pasar el duelo, tienes que afrontar infinidad de trámites con organismos y empresas, como bancos o aseguradoras, que no saben cómo tratarte ni a donde derivarte», asegura Lucy.

A ellos les ha costado cinco años cerrar el capítulo burocrático que se abrió con el asesinato de Guacy. Un lustro en el que aprendieron de los tropiezos hasta al punto de que ahora Lucy -a través de la asociación Tod@s somos Guacy- es la que da charlas y asesora sobre como resolver, por ejemplo, la retirada a un asesino de la patria potestad de sus hijos, «porque sigue sin ser algo automático», denuncia.

«A mí me ha valido que sé cómo moverme en la administración, pero si mi madre llega a estar sola no sé qué hubiese ocurrido», dice emocionada recordando el «calvario» por el que pasan las familias porque «no hay un protocolo de actuación, ni coordinación entre administraciones». Esa es ahora su lucha y la manera de canalizar su dolor: «Que los demás no pasen lo que nosotros pasamos y que las administraciones se pongan las pilas y actúen».