Las mascarillas caseras: de algodón, sin costuras y transpirables

Un 80% de los contagiados con Covid-19 son asintomáticos o tienen síntomas leves y estos, aunque no sepan que tienen la enfermedad, pueden infectar a otros. Al respirar y hablar se emiten pequeñas gotículas que pueden contener el virus y ser inhaladas por otras personas. Por ello, se propone que se utilicen mascarillas en lugares donde sea difícil mantener la distancia social. El Gobierno de España empezó a repartirlas el lunes 13 de abril en el transporte público, coincidiendo con la vuelta al trabajo de los trabajadores no esenciales. Su uso ha generado controversia, aunque parece que el posicionamiento favorable gana adeptos. En algunos países asiáticos, EE UU, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa o en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, son obligatorias o recomendadas. Surge entonces la problemática de encontrarlas, dada su escasez mundial.

¿Cuál es el mejor material?

Un estudio publicado por la Society for Disaster Medicine and Public Health en 2013 mide la eficacia de filtrado y la facilidad para respirar de diferentes mascarillas caseras y las compara con una quirúrgica. El objetivo de los investigadores era conocer si las mascarillas caseras pueden proteger en una pandemia de gripe y concluyen que estas tienen un efecto mínimo si no son usadas en conjunción con otras medidas preventivas, como pueden ser el lavado de manos o la distancia social. Además, las etiquetan como la última alternativa posible cuando hay desabastecimiento comercial de mascarillas homolagadas, pero entienden que usarlas es mejor que no llevar nada. Con ello, determinan que una camiseta de algodón 100% es el mejor material casero.