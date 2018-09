Lalla Ely ya puede vivir con su bebé

Lalla Ely ya tiene un techo bajo el que vivir con su hija recién nacida, de la que está separada desde el viernes de la semana pasada, cuando Menores se hizo cargo de ella y la entregó a una familia de acogida porque no se había encontrado recurso social alguno para mantenerlas unidas. La madre vive desde hace un mes en el centro municipal de El Lasso para personas sin hogar, donde solo pueden estar adultos. Este miércoles ya llevó sus cosas «feliz» a una habitación de la Casa del Marino, en la capital grancanaria, una solución «de carácter urgente y excepcional» que puso sobre la mesa la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno canario para paliar la situación de esta madre sin recursos ni apoyo familiar.

«Esta es una situación de emergencia y hemos habilitado una salida temporal hasta que los servicios municipales encuentren una solución definitiva para reunificar a la familia», señaló ayer Francisco Candil, viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, quien reconoció que entregar a la bebé a una familia de acogida con un régimen de visitas de hora y media tres veces a la semana no era la solución para «una madre cuidadora» que acudió a los servicios sociales porque no tenía recursos, sin que hubiera ninguna situación de desamparo o abandono de los pequeños.

Lalla Ely tiene otros dos hijos además de Ioana, que nació este 3 de septiembre en el hospital Materno Infantil. Uno de ellos está en el centro de acogida inmediata de Tafira desde que su madre ingresó en El Lasso y la niña permanece en Mauritania en casa de una tía hasta que pueda reunirse con su madre y sus hermanos.

La joven mauritania, que lleva 16 años residiendo en el archipiélago, llevó ayer sus cosas a su hogar provisional y espera mudarse esta mañana. Los servicios sociales le entregarán a su hija «hoy o mañana» y Cáritas colaborará y se encargará de supervisar que la familia tenga lo que necesite.

Candil reprochó a los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no hayan previsto la situación y «habilitado una solución antes», cuando Lalla Ely ingresó en El Lasso con ocho meses de embarazo. «El Gobierno no es competente para situaciones de emergencia social como ésta», afirmó.

Sí reconoció que de este caso «hay que aprender» y debe haber «servicios de emergencia preparados» para cuando se dé una situación así, porque separar a una madre de su hija porque no tiene recursos no debe ser la solución. «Las medidas de protección a menores no se pueden aplicar a niños y niñas que no están en desamparo, en este caso el objetivo claro es la unificación familiar», afirmó el viceconsejero. En este sentido, afirmó que puede ser necesario flexibilizar los perfiles de los usuarios de los recursos sociales para que puedan beneficiarse de ellos también personas que pasen por la situación de Lalla Ely.