La vena generosa de la superdonante

El martes fue un día señalado en la agenda de Bernadette Rennen Schmitz. A las 11.00 visitó su segunda casa para reencontrarse con quienes ha ido conociendo a lo largo de los años en un ritual que la hace sentirse más solidaria y humana. Ese día, en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de la capital grancanaria, esta germano-española realizó su donación número 100. En esta ocasión, la mujer que más donaciones ha realizado en Canarias, regaló sus plaquetas.

Bernadette, afincada en la isla hace 45 años y nacionalidada española hace 34, tiene fuertes lazos de sangre con la comunidad canaria forjados a base de generosidad. «Empecé bastante tarde, en 2004». Al principio solo donaba sangre y luego se animó a ofrecer sus plaquetas. Desde entonces, las visitas a la capital para donar plasma y plaquetas han sido continuadas, a excepción de un año en el que se fracturó la rótula, la operaron de la rodilla y tuvo complicaciones.

«Cuando no voy, me falta algo», explica desde su casa de Playa del Inglés.

«Me gusta ir a donar. No me cuesta nada sentarme ahí. Es como ir a casa. Me dicen tómate un café y me paso un rato enchufada. Alargar la vida de la gente con leucemia para mí es una obligación. Me dicen: ¿a dónde vas? A donar, ¿otra vez? En realidad no voy a donar plaquetas, voy a salvar vidas», dice Bernadette Rennen que aprovecha su viaje a la capital grancanaria para hacer compras o visitar a sus amigos, además, reconoce que le resulta agradable ir al ICHH. «Llevo más de 15 años yendo ya conozco a la gente», confiesa Bernadette que fue reconocida el Día de la Mujer por sus colegas del ICHH con un diploma pr ser la mujer con más donaciones del archipiélago.

La germano-española afirma que algo está fallando cuando los bancos de sangre canarios siguen bajo mínimos. «En donaciones de órganos estamos arriba. Claro, es más fácil. La gente los dona cuando no les hacen falta. Pero donar sangre es sencillo. Solo son 15 minutos», comenta Bernadette, quien reconoce que poder salir de su casa en abril para ir a donar plaquetas la oxigenó en pleno confinamiento. «Cuando volví parecía que me habían dado las plaquetas a mí. Fue maravilloso poder salir de casa a respirar aire. En ese momento, esa donación de plaquetas fue como un premio. Regresé a casa sonriente», recuerda.