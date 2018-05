La ULPGC elimina el B1 como condición para graduarse

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (ULPGC) firmó este jueves una resolución por la que suspende de forma cautelar la exigencia de que los estudiantes necesiten tener acreditado un nivel B1 de una lengua extranjera para obtener la titulación, salvo en los grados donde el idioma forma parte de sus planes de estudios. La resolución se aplicará ya este curso y la medida había sido solicitada en un escrito por los decanos y decanas de las facultades y escuelas de la universidad. «Sabemos que hay un tapón enorme de estudiantes que han aprobado todo y no pueden obtener la titulación en grados por no tener el idioma acreditado», señaló el rector. Es la primera medida inmediata tras la publicación del Ranking CyD sobre rendimiento de las universidades españoles, en la que el centro grancanario ocupa la cola.

«Los resultados no son buenos y son muy mejorables, hay que seguir trabajando y ponerse las pilas, sobre todo en los indicadores de docencia y aprendizaje, que son los que están más en nuestra mano», señaló ayer el rector. Otro de los cambios que estarán ya implantados «para el próximo curso» será modificar las normas de permanencia en la Universidad grancanaria, de tal manera que no sigan corriendo las convocatorias aunque los estudiantes no se presenten a los exámenes. El Consejo Social es el órgano que aprueba este reglamento y el rector confía en alcanzar un acuerdo. Si no, señala, Robaina, el equipo de gobierno de la universidad puede tomar decisiones administrativamente para aplicar este cambio.

En el Ranking CyD que se presentó este miércoles y en el que se comparan los datos de todas las universidades españolas la ULPGC obtiene un «mal resultado», reconoce Robaina. Tiene bajo rendimiento en 17 de los 34 indicadores que se miden, intermedio en 14 y alto en dos.

El rector reconoce los malos datos en rendimiento pero incidió en que, por otro lado, la ULPGC es una de las universidades del país que dispone de mayores sistemas internos de calidad, tal y como destacó el director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca). «Las familias tienen que saber a la hora de decidir dónde estudian sus hijos la importancia de la evaluación de la calidad , y en eso nuestra universidad es pionera», afirmó Robaina, que sí reconoce que los resultados del Ranking CyD tiene que servir para «ponerse las pilas».