La OMS rememora los 30 años de lucha contra el sida

Cuando este día de celebración y reivindicación se estableció hoy por primera vez en 1988, el mundo era muy diferente. A finales de los 80, "las perspectivas para las personas con VIH eran bastante sombrías", recuerda la coordinadora de Pruebas y Prevención de VIH en la OMS, Rachel Baggaley. "Los antirretrovirales aún no estaban disponibles, por lo que aunque podríamos ofrecer fármacos para infecciones oportunas, no había tratamiento específico para su VIH. Fue un momento muy triste y difícil", reconoce.

De los antirretrovirales a la PREP

A pesar de que hoy en día no exista una cura contra el sida, eso no significa que la investigación no haya avanzado mucho en poco tiempo. Los ensayos clínicos de antirretrovirales comenzaron en 1985, el mismo año en que se aprobó la primera prueba del VIH, y el primero se aprobó en 1987. En 1996, dentro de la XI Conferencia Internacional sobre el Sida en Vancouver (Canadá), se presentó el primer tratamiento realmente efectivo, y pocas semanas después del anuncio miles de personas con VIH comenzaron a tomarlo.

Sin embargo, la OMS recuerda que no todos se beneficiaron de inmediato de esta innovación que salva vidas. Debido a su alto coste, la mayoría de los países de ingresos bajos y medios no podían incorporar el tratamiento a través de su sanidad pública. La fabricación genérica de antirretrovirales no llegó hasta 2001, lo que facilitó por fin el acceso masivo y de bajo coste a los países más afectados, particularmente en el África subsahariana, donde en el año 2000 el VIH se había convertido en la principal causa de muerte.

A pesar de la "continua y sin precedentes" expansión del acceso al tratamiento del VIH a principios de la década de 2010, la OMS señala que se produjo una "creciente preocupación" de que el mundo no se estaba moviendo lo suficientemente rápido. Por eso, en 2014 se lanzaron los Objetivos '90-90-90'. Para 2020, las metas son las siguientes: el 90 por ciento de todas las personas que viven con VIH sabrán su estado de VIH; el 90 por ciento de todas las personas diagnosticadas con infección por VIH recibirán terapia antirretroviral sostenida; y el 90 por ciento de todas las personas que reciben antirretrovirales lograrán la supresión viral.

"La vida realmente ha cambiado en los últimos 30 años. Las pruebas ahora están ampliamente disponibles en la mayoría de los países, y cada vez más países ofrecen el auto-test", afirma Baggaley. Unido a los condones, que han sido una "herramienta básica" en la prevención, y los programas de reducción de daños (ajugas, jeringuillas y la terapia de sustitución de opioides) la OMS recomendó en 2015 el uso de antirretrovirales para prevenir la adquisición del VIH, conocidos como PrEP, para las personas que no tienen VIH pero que corren un riesgo importante.

"La PrEP ha contribuido a reducir las tasas de nuevas infecciones por el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en algunos entornos en países de altos ingresos. Sin embargo, solo está empezando a estar disponible en los países de ingresos bajos y medianos, donde se están iniciando programas para HSH y personas transgénero en todas las regiones, así como para trabajadoras sexuales, adolescentes y mujeres jóvenes en el Este y Africa del Sur", critican.